El Instituto de Enseñanza Secundaria Sabinar de Roquetas de Mar ha acogido este viernes 4 de septiembre la visita del consejero de Educación y Deportes de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, que ha conocido de primera mano el proceso de pruebas para detectar la COVID-19 entre los docentes almerienses, que la próxima semana se incorporarán a las aulas para el inicio de un curso que el consejero ha calificado como "el más complejo de toda la historia de la Educación en Andalucía". Una vez realizadas las pruebas a los maestros y maestras de las escuelas infantiles, actualmente son los de Primaria los que están pasando por los distintos puntos habilitados en la provincia para realizarse los tests, incluido el IES Sabinar. Según ha revelado Imbroda, en toda Andalucía se hicieron 14.500 tests en la primera fase reseñada y "solo 23 resultaron positivos", enviando en todo momento un mensaje de "tranquilidad a toda la comunidad educativa", aunque evidenciando que "no existe el riesgo cero".

Imbroda ha querido resaltar el esfuerzo de la administración autonómica por dotar a los centros de un refuerzo de "más de 6.400 docentes", destinados a aquellos centros "con más de 20 alumnos por clase, para facilitar desdoblamientos y reducir indirectamente las ratios" y se ha mostrado crítico con las organizaciones sindicales que negocian actualmente con la consejería en la Mesa Sectorial, argumentando que "la sociedad no entendería que en estas circunstancias tan adversas las organizaciones sindicales no quisieran llegar a acuerdos. Desde la consejería se han puesto más de 6.400 docentes de refuerzo extraordinario y sabemos que nunca será suficiente y lo que se está negociando con los sindicatos es si podemos aumentar esa cifra. Confío en que podamos llegar a un acuerdo".

"¿Absentismo por miedo? Se trata de razonar y entender que las aulas están haciendo un enorme trabajo, que todos los profesionales de la enseñanza están haciendo un trabajo fantástico para tener todas las medidas de seguridad. Es normal que haya inquietud, pero poco a poco se irá superando esa incertidumbre

El responsable de Educación en el gobierno andaluz se ha referido durante su visita al IES Sabinar al absentismo motivado por el miedo y se ha alineado con la advertencia de la Fiscalía, si bien queriendo dejar claro que "no se trata de lanzar un mensaje sobre el peso de la ley hacia esas familias, se trata de razonar y entender que las aulas están haciendo un enorme trabajo, que todos los profesionales de la enseñanza están haciendo un trabajo fantástico para tener todas las medidas de seguridad. Es normal que haya inquietud, pero poco a poco se irá superando esa incertidumbre. Que la Fiscalia se haya pronunciado viene a corroborar los protocolos que tiene la consejería, no de ahora".

Semipresencialidad desde 3º de ESO, opcional

A juicio del consejero de Educación, "no hay educación si no hay presencialidad", algo en lo que dice haber consenso en toda la comunidad educativa. Sin embargo, Imbroda reconoce que "en la conferencia sectorial del 27 de agosto con el ministro de Sanidad y con la ministra de Educación se nos planteó a todas las comunidades autónomas la opción de la semipresencialidad, que va más dirigida a las enseñanzas post obligatorias (Bachillerato, FP…) Se abría la posibilidad a 3º y 4º de la ESO". Según el consejero, "los ministros de Educación y Salud comparten con nosotros la idea de ir buscando la máxima presencialidad y trabajamos por ello, pero facilitamos esa opción de clases semipresenciales a los equipos directivos para que se puedan organizar en función de sus circunstancias; esa era una de las peticiones: dar esa flexibilidad; no estamos en tiempos de rigideces y hemos dado esa opción, que algunos la cogerán y otros no.

Para ayudar a bajar el número de alumnos en las aulas el propio consejero solicitó el pasado 14 de agosto a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias que los ayuntamientos pudieran ofrecer espacios públicos alternativos, algo que está sucediendo en numerosos municipios almerienses, que están ofreciendo dichos espacios. Imbroda ha querido "agradecer públicamente la colaboración de los ayuntamientos en ese empeño; esta vuelta a las aulas tan compleja es inviable hacerla sin la colaboración de todos, ir de la mano y estar a la altura de las circunstancias. Cada uno cede los espacios públicos en la medida de sus posibilidades y ya serán los propios equipos directivos los que lo soliciten para desarrollar sus actividades".

No fue la única petición a la FAMP: "solicitamos refuerzos en la limpieza, se han destinado fondos a través del plan AIRE y cada municipio se ha ido organizando como lo ha considerado, pero estimamos que es algo fundamental; y en segundo lugar pedimos la creación de perímetros de seguridad alrededor de los centros para evitar aglomeraciones en salidas y entradas; sé que no es fácil, pero en todos los municipios que se pueda hacer sería conveniente tener un entorno seguro alrededor de esos colegios; que los niños puedan incluso entrar y salir solos, que los padres tengan esa seguridad".

Junto a Javier Imbroda han estado en la visita al IES Sabinar la delegada del gobierno andaluz en Almería, Maribel Sánchez; los delegados territoriales de Educación, Antonio Jiménez; y Salud, Juan de la Cruz Belmonte; así como el alcalde de Roquetas, Gabriel Amat, y los ediles Juanjo Salvador y Rocío Sánchez.