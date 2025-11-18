La meteórica carrera política de Javier Aureliano García, "un presidente importante y ganador"

La carrera política de Javier Aureliano García Molina (31 de diciembre de 1976, Balanegra) en la provincia de Almería ha sido meteórica. Inició su trayectoria pública a través del movimiento juvenil asociativo de la provincia. Desde muy joven militó en el Partido Popular ocupando distintos cargos de responsabilidad y ya entre 1999 y 2005 fue presidente de la Nuevas Generaciones coincidiendo con la presidencia del partido en Almería de Luis Rogelio Rodríguez-Comendador.

Su gran salto a la primera línea política provincial llegaría en 2005. Aquel año Gabriel Amat Ayllón fue elegido presidente del PP almeriense y Javier Aureliano García pasó a ocupar la vicesecretaría entre 2005 y 2008. En 2008 y con Gabriel Amat como presidente, Javier Aureliano García fue nombrado secretario general hasta el año 2021. En junio de ese año fue elegido presidente del PP de Almería con el respaldo del 98 % de los electores que participaron en el XIV Congreso Provincial celebrado en Aguadulce consumando el relevo del que siempre ha sido su padre político.

Fueron 17 años en los que Gabriel Amat dirigió con “mano firme” al Partido Popular de Almería, logrando importantísimos éxitos electorales y creando una “gran familia” en toda la provincia. Amat daba así “un paso al lado” después de dos años meditando esta decisión para dedicarse por completo al municipio de Roquetas de Mar. “Empecé en Roquetas y quiero terminar en Roquetas donde aún me falta mucho por hacer”, apuntaba.

Delegaba así en Javier Aureliano García toda la responsabilidad del partido, "una persona de confianza del PP de Almería, un presidente importante y ganador”, apuntó de él. Amat destacaba también "el conocimiento que García Molina tiene de toda la provincia de Almería, de la que ha recorrido cada rincón y conoce perfectamente las necesidades de los 103 municipios".

García ha sido el fiel escudero y mano derecha del líder almeriense de los populares tanto en el PP desde que fue nombrado secretario general en 2008 como en dos legislaturas de la Diputación Provincial, desde 2011 a 2019 donde fue vicepresidente 1º, diputado delegado del área de Presidencia, Hacienda, Turismo y Empleo, y portavoz del equipo de gobierno.

En enero de 2019, Gabriel Amat renunciaba a la presidencia y Javier Aureliano García fue elegido presidente de la Diputación de Almería logrando convertirse en el recambio natural de Gabriel Amat tanto en el partido como en la Diputación. Ese verano, tras las elecciones municipales, Javier Aureliano García gana con mayoría absoluta la Diputación Provincial, cargo de presidente que pocos meses después revalida ya con el valor de las urnas. Una responsabilidad que ratifica en las siguientes elecciones municipalas en 2023 al volver a erigirse como presidente de la Diputación con mayoría absoluta con 16 diputados, frente a los 8 del PSOE y 3 de VOX.

En su etapa de gobierno provincial, la Diputación entre otras tareas, ha trabajado para potenciar denominaciones como Costa de Almería, Sabores Almería o Fical, y a la mejora de las conexiones aéreas para convertir a la provincia en un destino turístico y fomentar la economía de la provincia. También se ha convertido en un adalid de los pueblos pequeños para evitar su sangría demográfica con multitud de herramientas y programas dirigido a ponerle freno a la despoblación. En su mandato también ha sido el impulsor de la rehabilitación del Hospital Provincial que tras años de obras ya acoge el Museo del Realismo Español.

Ligado al PP de la capital

Javier Aureliano García es graduado en Derecho y tiene estudios de Ingeniería Técnica Agrícola en la especialidad de hortofruticultura y jardinería en la Universidad de Almería. Es concejal del Ayuntamiento de Almería desde 2003 hasta la actualidad, coincidiendo con las alcaldías populares de Luis Rogelio Rodríguez-Comendador, Ramón Fernández-Pacheco Monterreal y María del Mar Vázquez Agüero. Entre 2003 y 2007 ejerció como concejal de Servicios Urbanos. En diciembre de 2008 fue nombrado quinto teniente de alcalde, cargo que compatibiliza con la concejalía de Alcaldía hasta 2011. Tras el nombramiento de Ramón Fernández-Pacheco como consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, manifestó que optaba por seguir trabajando por Almería desde la Diputación.

Por otro lado, en diciembre de 2019 fue designado vicepresidente de la Comisión de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Cuatro años después, en noviembre de 2023, fue elegido presidente de este organismo que agrupa a todas las diputaciones y cabildos insulares de España.

Además, desde el 26 de noviembre de 2019 es vocal de la Comisión de Administración Local y desde el 27 de octubre de 2020 vocal de la Red de Iniciativas Urbanas.

Javier Aureliano García también ha sido designado hace escasos días como vocal en la ejecutiva regional del PP de Andalucía.