Las lluvias cogen por sorpresa a Almería: 60 litros en Bayárcal y Calar Alto en unas horas

La provincia de Almería llevaba días registrando temperaturas muy altas con máximas rozando los 40 grados y lo que menos se esperaban los almerienses, a las puertas de la entrada del verano, es que las tormentas hicieran acto de aparición a estas alturas de junio y dejaran cifras muy reseñables en diferentes puntos de la provincia, principalmente en la zona noreste.

Y es que según los registros de la Red Hidrosur, dependiente de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, en estos momentos se han acumulado hasta 60 litros por metro cuadrado en en el Puerto de la Ragua y 40 en la localidad de Bayárcal. Unas cifras similares son las que presenta la Asociación Meteorológica del Sureste (AMETSE) que eleva a 62 mm las precipitaciones en Bayárcal y a 51,6 en Gérgal y Calar Alto.

Son los dos puntos geográficos almerienses donde en estos momentos está descargando con más fuerza el temporal que ha llevado activar el aviso amarillo (riesgo) por tormentas o por lluvias a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En el caso de Andalucía las provincias de Almería, Granada, Huelva y Sevilla están con nivel amarillo por lluvias con una precipitación acumulada de 15 litros en una hora, unos registros que en los citados puntos se están sobrepasando con creces.

También en otros municipios como Olula de Castro (32), Castro de los Filabres (29,5), Senés (27,9), Velefique (25,7), Laujar de Andarax (19), Cantoria (16), Bacares (14), Huércal-Overa (13,5) y Pulpí (11,7) las lluvias también son copiosas pero los registros no son tan reseñables como en Gérgal y Bayárcal.

⚠️ Así llueve en estos momentos en Pulpi (Almería), el municipio más seco de Europa durante el presente año.🎥 @jbarazap pic.twitter.com/aTChA5poT6 — AMETSE (@MeteoSE) June 11, 2024

De hecho, la AMETSE ha subido a través de su perfil en la red social X (antes Twitter) un vídeo de las lluvias que en estos momentos se registran en Pulpí que apuntan es "el municipio más seco de Europa durante el presente año", según sus registros.

En Gérgal, al ser más copiosas las lluvias se ha producido la salida de varias ramblas. Eso sí, de momento no se han registrado incidencias y no se ha precisado la actuación de los bomberos. Aemet avisa de que con la alerta amarilla no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta.

Y el granizo puede hacer acto de aparición este miércoles

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este miércoles el aviso amarillo por lluvias y tormentas con probabilidad de granizo en toda la provincia de Almería y parte de Granada, a partir de las 09,00 horas de la mañana y hasta el final de la jornada.

Según la información de la web de la Aemet consultada por Europa Press, en el Valle del Almanzora y Los Vélez y en Nacimiento y Campo de Tabernas la precipitación acumulada en una hora puede alcanzar los 25 mm. En el resto de la provincia de Almería --Poniente y Almería capital y Levante--, se podrá llegar a los 15 mm. Y esto mismo sucederá en la provincia de Granada, en este caso en las comarcas de Guadix y Baza y Sierra Nevada y Alpujarras.

Junto a estos chubascos y tormentas localmente fuertes e incluso muy fuertes en el tercio oriental, se prevén cielos nubosos, tendiendo a poco nubosos a lo largo de la mañana en el tercio occidental. Predominio de los cielos nubosos en el resto, con chubascos y tormentas, más intensos y probables durante la segunda mitad del día. Las temperaturas registrarán pocos cambios --máximas entre los 24ºC de Almería y Cádiz y los 31 de Córdoba y Sevilla-- y los vientos serán flojos a moderados de componente oeste.