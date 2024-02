Los marqueses de Bacares ceden al Ayuntamiento libros del siglo XVIII

Desde la semana pasada, el Archivo Municipal de Bacares cuenta entre sus fondos con tres libros del siglo XVIII donados por Ignacio Bernaldo de Quirós y Loring, en representación de sus padres los marqueses de Bacares, que han sido recepcionados por la alcaldesa de la localidad, Encarna Zaguirre Fernández, quien declaraba: “Ha sido un gran honor para mí, y para el Ayuntamiento, recibir esta importante donación. Son tres grandes tesoros que recibimos con mucho orgullo y agradecimiento, y que ayudaran a poner en valor el rico pasado de este municipio”.

Se trata de tres memoriales impresos, encuadernados en pergamino, que hasta ahora formaban parte del archivo de esa aristocrática familia que durante más de tres siglos fue titular del señorío almeriense formado por Gérgal, Bacares, Velefique y Febeire. Este último asentamiento, hoy despoblado y vinculado a Velefique desde el siglo XVI, llegó a equipararse tanto en habitantes como en producción agrícola a Olula de Castro o Castro de Filabres, núcleos de población vecinos que en la actualidad ostentan la categoría de municipio.

Pese a que la residencia madrileña de los marqueses de Bacares fue saqueada, y posteriormente ocupada, durante los primeros meses de la Guerra Civil, perdiéndose de esa manera buena parte de la documentación de carácter histórico que allí se custodiaba, el archivo aún cuenta con una magnífica colección de memoriales impresos, principalmente sobre pleitos entre diferentes nobles, así como otros tantos enfrentamientos judiciales de carácter jurisdiccional. Entre ellos destaca, visto desde un punto de vista almeriense, el litigio que enfrentó al conde de la Puebla del Maestre y marqués de Bacares con el marqués de los Trujillos, señores respectivamente de Gérgal y Alboloduy, quienes se disputaban la jurisdicción sobre Las Alcubillas y Aulago, pedanías que hoy pertenecen al término municipal de Gérgal, pero que en el pasado estuvieron, también, fuertemente vinculadas a Alboloduy y su taha. Ese conjunto documental, así como los fondos comprendidos entre el siglo XVIII y las primeras décadas del XIX, ha sido inventariado y catalogado por Iván Garrido Jorquera, historiador que ha publicado varios trabajos dedicados a las tierras de Filabres y, que a su vez, ha sido el encargado de trasladar los libros desde Madrid a Bacares.

Este archivo también cuenta con documentación determinante en referencia a otras zonas de la geografía española, antiguos señoríos de la familia de los condes de la Puebla del Maestre, como Jerez de los Caballeros y diferentes localidades extremeñas, Málaga o Cuenca. Destaca también un libro manuscrito que, aunque sin fechar, debe corresponder a la segunda mitad del XIX, titulado “Fundación y cosas notables del Real Convento de San Luis de la Villa de la Zubia, Granada.”, pues no olvidemos que en esa localidad granadina vivieron durante un largo periodo los marqueses de Bacares, emparentados con la familia Montes, oriundos de esa zona.

Esta cesión al consistorio se verá, previsiblemente, completada con una un segundo lote en fechas próximas, pues tal y como apuntaba Bernaldo de Quirós: “Para nosotros es un orgullo que toda esta documentación esté custodiada en un archivo público y sea accesible para cualquier interesado. Siempre hemos colaborado, cuando se nos lo ha solicitado y ha sido posible, con los sitios a los que estuvimos vinculados en el pasado; sin ir más lejos fue María Luisa Fernández de Córdoba y Marín, de los marqueses de la Puebla de Ovando, quien donó el castillo de Gérgal al ayuntamiento, aunque posteriormente pasaría a manos privadas”.

Estos documentos supondrán para el Archivo Municipal de Bacares un sustancial incremento de sus fondos; muy mermados pues han sufrido importantes pérdidas, especialmente en las últimas décadas y los fondos más antiguos que custodia datan de 1851. Documentos tan importantes como el Libro de Apeo y Repartimiento (s. XVI) se han perdido y no existe, o al menos no se ha localizado hasta el momento, copia alguna en ningún archivo público. Pese a lo anteriormente expuesto, sí se conservan actas de plenos desde principios del siglo XX, así como quintas y expedientes matrimoniales de la década de 1870; pues al contrario de lo que algunas veces se ha dicho, el archivo municipal no sufrió grandes pérdidas a causa de la Guerra Civil de 1936-39, sino posteriormente. En cambio, lo que sí sucumbió pasto de las llamas fue el archivo parroquial, perdiéndose en su totalidad durante la contienda fratricida.