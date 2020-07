El servicio de socorrismo cuenta en este verano de 2020 con 25 socorristas , dotados con motos acuáticas, lancha salvavidas, vehículos de emergencia y ambulancia, y se extenderá hasta mediados de septiembre. Debido a la emergencia sanitaria, el Ayuntamiento ha adoptado unas medidas especiales de contingencia entre las que se encuentra el refuerzo de limpieza de las playas con medios mecánicos y humanos, el refuerzo de limpieza y desinfección de los elementos de la playa –incluidos y de manera especial los módulos de salvamento–, aseos públicos, duchas, paradas de autobús etc. así como la instalación de geles hidroalcohólicos en los módulos y aseos. De igual modo, el personal de playas en contacto con el usuario cumple en todo momento con un protocolo de limpieza y desinfección exhaustivo, con toma de temperatura corporal al inicio de cada turno. Todo, encaminado a cumplir el lema de la campaña turística 2020: ‘ Por tu tranquilidad elige Mojácar ’.

El municipio dispone además de algunas playas plenamente accesibles e inclusivas , con zonas de sombra para personas con movilidad reducida, junto a las cuales se dispone tanto de sillas anfibias para el baño, como de muletas anfibias para facilitar el tránsito por las playas, estas últimas adquiridas en el presente ejercicio por el Ayuntamiento presidido por Rosa María Cano , con el objetivo de mejorar la estancia de aquellos usuarios con problemas de movilidad, que no quieren renunciar a disfrutar de los encantos marinos del que sin duda es uno de los municipios costeros más conocidos y completos de cuantos ofrece la provincia de Almería.

La mágica Mojácar vuelve a convertirse este verano en destino preferente no ya dentro de la provincia de Almería, sino de toda Andalucía. Su encanto de pueblo blanco encaramado sobre el mar a modo de privilegiado balcón y con un catálogo de servicios turísticos y de playas de calidad difícil de igualar lo convierten en uno de los puntos turísticos más buscados del Mediterráneo por turistas nacionales y extranjeros, que terminan fijando muchos de ellos su segunda, o incluso primera, residencia en la localidad del Levante Almeriense.

Playas no masificadas, la clave este verano

Con sus 17 kilómetros de costa, el municipio mojaquero se ha caracterizado siempre por ofrecer al visitante playas no masificadas, un punto a tener muy en cuenta este verano para la elección vacacional.

Su escasa densidad de población y el tipo de arquitectura de baja altura de su litoral han contribuido siempre a que los turistas en el municipio se sientan relajados y confortables en sus playas. Es por ello que desde la concejalía de playas de Mojácar no se ha entendido en este verano tan atípico por culpa de la crisis del Covid-19 como necesario restringir ni el horario de uso de las playas ni el tiempo de estancia en las mismas. En los diferentes accesos a las playas se informa mediante carteles de las medidas de distanciamiento social que marca la actual situación, así como del aforo o capacidad de la playa. El Consistorio que preside Rosa María Cano no ha estimado necesario ni marcar la arena ni establecer medios de parcelación o segmentación, ya que personal de Protección Civil o de la propia Policía Local de playas están a disposición del usuario para informar en todo momento, así como los informadores de la Junta de Andalucía, contratados a tal efecto en todas las playas de la comunidad autónoma. De igual modo, tanto a través de la web municipal, sus redes sociales y la app municipal, los visitantes reciben toda la información necesaria para que sus vacaciones en Mojácar signifiquen una experiencia tranquila, relajada y segura.