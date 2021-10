“La naranja es la estrella y la que nos ha dado la vida”

–El 'Día de la Naranja' cambia de fecha, ¿por qué razón?

–La fecha de celebración del ‘Día de la Naranja’ siempre ha sido, desde su primera edición en 2013, el segundo domingo de Febrero. Este año se celebra el domingo porque hemos optado por aplazarla y no suspenderla, y así, será la antesala de la Feria en honor de la Santísima Virgen del Rosario Coronada, nuestra Patrona y Alcaldesa Honoraria y Perpetua, y que este año pregonará Francisco J. Ruiz García, Director de Zona Poniente en Cajamar.

–¿Qué contratiempos acarrea este cambio ?

–Octubre no es época de naranjas, ya que el mes óptimo ,por todo es sabido, es febrero. El aplazamiento, así las cosas, implica que haya menos producción y la naranja tenga poco color. El deseo municipal es recuperar la fecha de febrero en la décima edición de 2022.

–¿Qué otros cambios habrá?

– En esta ocasión no se instalará la fuente del zumo - macroexprimidora conectada a la fuente pública ubicada junto al Monumento al Naranjero y de la que han llegado a manar cerca de 6.000 litros de zumo de naranja en otras ediciones- y en su lugar, habrá degustaciones populares. Los papaviejos -postre típico a base de huevo, harina y naranja- se ofrecerán ya preparados. pero no se verá su preparación por parte de las mujeres voluntarias que se encargan de su elaboración. En esta edición, no hay el acto institucional y hemos dejado para febrero de 2022 la entrega de la distinción de ‘Naranja de Oro’. En su lugar. vamos a inaugurar un monolito como homenaje a la naranja.

–¿Cuál será la oferta?

– El programa incluye un mercado rural con medio centenar de expositores de productos de la comarca, el tren turístico que recorrerá la Vega del Andarax e hinchables y animaciones infantiles para que los más pequeños disfruten de este día y una actuación musical.

–El aparcamiento es problemático ese día.

– El pueblo se colapsa, lo que hace que los visitantes se tengan que desplazar a otros pueblos del Bajo Andarax para comer. Es una fiesta y muy importante en la economía de Gádor, pero también de todos los pueblos que nos rodean. Nos hemos preparado y hemos habilitado zonas de aparcamiento, dentro de nuestras posibilidades, Además, hemos alcanzado un acuerdo con el Consorcio de Transporte para que los vecinos de Almería capital dispongan de un servicio de autobús por la mañana para desplazarse hasta nuestro municipio sin necesidad de utilizar su vehículo privado.

–La Plaza de la Constitución volverá a quedarse pequeña.

– No sabemos la respuesta que va a tener esta edición, pero esperamos a miles de personas. Se trata de una jornada de convivencia, para que la gente disfrute, pero con responsabilidad individual.

– ¿Cuánto le debe Gádor en su crecimiento a la naranja?

– La naranja es nuestro producto estrella, y es el que nos ha dado la vida. Hay muchas familias en Gádor y el Valle del Andarax que viven de la naranja. y tenemos dos cooperativas de productores muy importantes, dedicadas a la comercialización de cítricos para su transformación en zumos como para su consumo en fresco. El crecimiento de Gádor está íntimamente ligado a la industria de los cítricos desde tiempos remotos y continúa vigente hoy en día.

–¿Qué cifras se mueven?

– Estamos hablando de cerca de un millar de productores en el Bajo Andarax y una producción de más de 10 millones de naranjas al año. Gádor, hay que recordarlo, es el primer productor de naranja ecológica de España.

– ¿Dónde hay que situar el origen de esta tradición?

– La fertilidad de los campos de Gádor encuentran su origen en la civilización de los árabes. Su sistema de regadíos y la organización de la gestión del agua han prevalecido durante siglos en la zona del Bajo Andarax y han llegado hasta nuestros días.

– ¿Qué supone el apoyo financiero de Diputación?

– La Diputación Provincial concede al Día de la Naranja una subvención económica, que es una ayuda de gran importancia para su desarrollo, ya que esta experiencia entraña muchos gastos que son muy cuantiosos para un ayuntamiento tan pequeño como es el de Gádor. –

Es su quinta edición bajo la condición de alcaldesa. ¿Emoción o responsabilidad?

– Mucha responsabilidad como cualquier otra actividad y mucha emoción, y aún más todavía en estas condiciones, pero es una iniciativa muy demandada por los gadorenses.