Denuncian la tardanza en la retirada de embarcaciones abandonadas en la costa del Parque natural Cabo de Gata-Níjar

La Asociación de Amigos del Parque Natural Cabo de Gata- Níjar ha denunciado la tardanza en la retirada de embarcaciones abandonadas dedicadas al tráfico de personas y drogas en las playas de La Isleta y Los Escullos, el último número de su revista ‘Eco del parque’, que edita de forma trimestral y distribuye de manera gratuita.

Así, este colectivo recuerda que un barco pesquero-patera permaneció desde el 18 de octubre de 2023 en la playa de La Isleta del Moro, debido al coste del uso de una grúa para hacerlo, hasta que el 12 de diciembre, el Ayuntamiento de Níjar procedió a su retirada, junto a otro yate que llevaba cuatro años varado en la playa de Los Escullos.

El Ayuntamiento de Níjar atendiendo una denuncia del presidente de la Asociación de Vecinos de la Isleta del Moro, procedió al desalojo de este barco pesquero que embarrancó con migrantes a bordo en el varadero de esta barriada costera y también hizo propio con otra embarcación en la playa de Los Escullos, donde llevaba cuatro años abandonada. El consistorio intervino, a pesar de no ser una competencia municipal sino exclusiva de la estatal, El barco pesquero empleado en la inmigración irregular estaba abandonado en el varadero de levante de la Isleta del Moro “justo encima de una zona de posidonia y fauna marítima, con un riesgo real e inminente de contaminación por pérdida de aceite, gasoil, despedazamiento por estar expuesto al oleaje y el viento”, según señaló Eugenio Martín García, presidente de la Asociación de Vecinos de la Isleta del Moro.

Este barco suponía un "riesgo para la población por su fácil acceso desde la playa, con el riesgo de caídas, juego con los mandos y piezas del barco -motores, depósitos gasoil, redes…- y tiene inutilizado el varadero de la isleta, impidiendo el acceso y la salida de embarcaciones tanto profesionales como deportivas y no pertenece a ningún patrón de la zona ni conocido y no tiene dueño , que no tiene ninguna identificación ni matricula”, advertía la denuncia.

Amigos del Parque comenta que en julio de 2023 se decidió volver a condenar a prisión a uno de estos depositarios, con residencia en Cabo de Gata, por estar involucrado en la segunda fase de la llamada ‘Operación Flixita’ contra las mafias de tráfico de personas en el Mar de Alborán, que desde 2012 se dedicaba a vender estas embarcaciones y a traficar con estupefacientes.

Son cuatro las empresas que trabajan dentro del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar como depositarios extrajudiciales de embarcaciones sustraídas o abandonadas en la costa de este Parque Natural.” Los barcos suelen estar relacionadas con el tráfico de drogas o de personas. Los habitantes se quejan de la proliferación de este tipo de embarcaciones y del olvido de retirar aquellas que no son interesantes para su posterior reutilización” denuncian.