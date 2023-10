La ONCE lleva ‘Talentos’ , programa para fomentar la contratación de discapacitados, a Níjar

Más de 2.200 contratos en Andalucía en 2022

Inserta Empleo es la entidad de recursos humanos de Fundación ONCE experta en la atención a las personas con discapacidad y centra su actividad en mejorar su formación y conseguir su inclusión en el mercado laboral. Cuenta con una experiencia de más de 25 años y un equipo de expertos en orientación e intermediación, repartidos por sus 47 oficinas en toda España. Presta atención a las personas con discapacidad para ayudarlas a encontrar un empleo, las forma si es necesario y ofrece a as empresas los mejores candidatos para los puestos que necesitan cubrir. Todo ello de forma gratuita. La actividad de Inserta Empleo se enmarca en los programas operativos de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises) y de Empleo Juvenil (POEJ), que está desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad. En 2022, la entidad de Fundación ONCE consiguió en Andalucía un total de 2.257 contratos para personas con discapacidad, ha orientado a 6.708 personas demandantes de empleo, e impartido 753 acciones formativas para la mejora de la empleabilidad en las que han participado 5.034 alumnos/as