El PP de Carboneras denuncia las calumnias por el centro ‘Almudena Grandes’

El Partido Popular de Carboneras ha desmentido hoy las acusaciones del PSOE de la localidad referentes al centro ‘Almudena Grandes’ ubicado en las antiguas instalaciones del colegio Simón Fuentes. Según explican los populares si este centro tuvo una corta vida fue debido a la “pésima gestión” por parte del gobierno anterior liderado por el ex alcalde del Grupo Municipal Socialista, José Luis Amérigo.

Desde el PP quieren dejar claro que el actual equipo de gobierno en ningún momento ha dejado abandonados a su suerte a los jóvenes y a las mujeres del municipio.

“Las afirmaciones del PSOE no son verídicas y no representan la política actual del consistorio. El gobierno de José Luis Amérigo fue el encargado de cerrar el centro el 30 de junio de 2023. El personal encargado de dar servicio a la ciudadanía en este centro fue contratado a través de una subvención por un periodo de seis meses y una vez concluido no se les renovó y se procedió al cierre total del centro”, señalan.

Según explica el secretario general del PP carbonero, Francisco Javier Alonso, el equipo de gobierno de Felipe Cayuela se ha encontrado agotadas todas las partidas presupuestarias para lo que queda de año, a lo que hay que sumar las facturas impagadas por el anterior equipo de gobierno.

“A pesar de las limitaciones presupuestarias heredadas desde el PP queremos dejar claro que el equipo de gobierno actual ya está trabajando de cara al 2024 en todo lo relacionado con los servicios que se ofrece a la ciudadanía, incluyendo como no podía ser de otra forma, políticas inclusivas que van a mejorar la calidad de vida de los carboneros”, ha manifestado.