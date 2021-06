El pacto de alternancia de gobierno en Turre está en el aire

Anda el río revuelto en Turre entre el equipo de gobierno. Cumplidos los dos años de legislatura en los que Martín Morales (IU) ha gobernado sin problemas con el apoyo del PSOE tras rubricar un pacto de alternancia, ahora llegaba el turno de ceder el testigo a la que ha sido su número dos en la Corporación, la socialista María Isabel López. Pero, de momento, no habrá trasvase de poderes.

El actual regidor ha anunciado esta mañana en Radio Almanzora que la renuncia que presentó el pasado lunes a su cargo para que fuera votada en pleno y así ceder el testigo al PSOE ya no tiene ningún valor ya que "esta mañana he presentado un nuevo escrito en Secretaría para desdecirme de lo firmado". Y todo porque a su juicio "no puede gobernar en Turre una persona que está imputada, como María Isabel López".

Hay que recordar que la actual número dos en el gobierno municipal, María Isabel López, se enfrenta a de 12 años de inhabilitación para empleo o cargo público acusada de denegar "arbitrariamente" a un empresario feriante la instalación de su "tradicional" puesto de turrones en la "misma ubicación" del recinto ferial que ha ocupado "durante tres generaciones".

La Fiscalía Provincial indica que López (PSOE), quien ocupaba la Alcaldía en septiembre de 2018, adoptó una "decisión" que supone "infracción del deber de objetividad en los intereses generales" y remarca que tuvo como consecuencia que el perjudicado "no pudo instalar su puesto" en la feria de San Francisco.

La exregidora, que en el actual mandato es primera teniente de Alcalde en virtud del pacto de gobierno alcanzado con Turre para la Gente y que hizo alcalde a Martín Morales, será enjuiciada en una vista oral señalada ante el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería el próximo 2 de noviembre como presunta autora de un delito de prevaricación.

Por esta razón, Martín Morales ha desvelado que está en conversaciones "tensas" con el PSOE para que se plantee otro candidato y que en tal caso "nosotros lo apoyaremos sin fisuras" porque a su juicio "nosotros queremos cumplir el pacto de alternancia en el gobierno. Esto no es una jugarreta pero no podemos apoyar a una persona imputada"

El escrito presentado esta mañana ha tenido lugar porque "si no lo hacía, y viendo como van las negociaciones en este momento con el PSOE, solo había un plazo de diez días para celebrar el pleno tras presentar mi escrito de renuncia el pasado lunes y no he tenido otra opción".

El alcalde ha insistido en que "queremos que alguien del PSOE sea candidato y no la cabeza de lista. Es un acuerdo entre partidos, somos equipos de personas. Nuestra asamblea nos dice unánimemente que no podemos poner como alcaldesa a una persona que está imputada en estos momentos".

También ha desvelado durante la entrevista en la emisora de radio del Almanzora y el Levante que el PSOE no está por la labor de cambiar de candidato y que por eso las negociaciones se están dilatando y pueden incluso a provocar un cisma dentro del equipo de gobierno.

Ahora la pelota está en el tejado del PSOE que ha programado para esta tarde las 20:00 horas una asamblea en la que, al no aceptar el cambio de candidato, está sobre la mesa podría estar incluso la moción de censura, para lo que habría que negociar con el Partido Popular del exalcalde Arturo Grima, el partido más votado con 5 concejales en la Corporación.