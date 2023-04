Pedro Ridao: “Tengo más ilusión que hace 4 años por todo lo que queda por conseguir”

A Pedro Ridao Zamora (Almería, 1979) le quita el sueño el crecimiento demográfico y urbanístico de su pueblo, Antas. El actual alcalde esta localidad levantina cumple su primera legislatura con “mucho hecho y mucho por hacer”. Y el poco tiempo que le queda lo disfruta con sus dos hijas pequeñas y su mujer. Activo deportista tiene en mente la construcción de un pabellón deportivo en estos próximos cuatro años “porque hay mucha afición y demanda y en invierno hace falta”, asegura. Su formación en Administración y Gestión de Empresas le ha permitido cuadrar las maltrechas cuentas del Ayuntamiento de Antas tras décadas trabajando como administrativo en empresas de transporte de la zona.

–Tras cuatro intensos años de gobierno, anunció hace unas semanas que quiere revalidar la vara de mando. ¿Qué balance hace de esta legislatura que ya languidece?

–Creo que esta legislatura ha sido satisfactoria a pesar de las dificultades que nos encontramos, principalmente el tener que enfrentarnos al Covid o la gestión de la deuda heredada de Spancrete. Creo que durante esta legislatura el pueblo ha tenido una vida social muy activa donde los vecinos se han volcado con nuestras iniciativas. Hemos superado mas del 80% de todos los compromisos contraídos al inicio de la legislatura.

Los vecinos de Antas participarán con sus opiniones en el desarrollo de los ejes del proyecto”

En una legislatura tan difícil creo que hemos estado a la altura de nuestro pueblo, junto a nuestros vecinos en los tiempos difíciles y al lado de los más necesitados ayudando a los comercios, empresas y vecinos con medidas económicas y sociales para salir hacia adelante en la época de crisis. Hemos hecho una política de cercanía con los vecinos, con las asociaciones, hermandades, etc., ayudándoles en todo lo que hemos podido desde el Consistorio. Hemos sido un equipo sin distinciones para todo el mundo.

–¿Se siente con energías para iniciar otros 4 años más de gestión?

–Honestamente creo que estamos cumpliendo la mayoría de expectativas que nuestros vecinos pusieron en nosotros, y por eso me siento con la fuerza para seguir con este proyecto, pues solo estamos a mitad del camino de lo que aún nos falta por conseguir. Tengo muchas esperanza con los proyectos que hemos puesto en marcha y creo que estos 4 años siguientes será cuando florezcan las semillas que hemos plantado en los 4 anteriores. Puedo decir que hoy tengo la misma o incluso más ilusión que hace 4 años. Estoy deseando poder seguir para poder llevar a cabo todos los proyectos que están empezados como es la finalización de las diferentes innovaciones empezadas,la aprobación del PBOM (Plan Básico Ordenación Municipal), la regularización del Poligono Aljoroque donde el Ayuntamiento ayudará en todo lo que pueda a los propietarios siempre dentro de la legalidad, la construcción de un Pabellón Deportivo y sacar adelante la Innovación del Sector SR-6 Llanos de San Roque para que se pueda construir vivienda nueva. Son proyectos muy avanzados que están muy encauzados y que en los próximos años verán la luz del túnel.

–En el grupo humano que conforma su candidatura, ¿hay caras nuevas o apuesta por los que le han acompañado hasta ahora?

–En general la base del equipo sigue siendo la misma, ya que no hay que hacer demasiados cambios en aquello que ha salido bien. Pero tenemos cuatro nuevas incorporaciones de jóvenes con mucha ganas de sumar y aportar. Somos 16 personas que para mí, todas tienen la misma importancia, todos somos iguales. Somos un equipo y vamos todos a una.

–¿Cuáles han sido los mayores retos a los que se ha enfrentado a lo largo de estos cuatro años?

–Han sido varias. El primero fue la situación de quiebra técnica que nos encontramos los primeros meses al tomar el mando. Nuestra sorpresa fue darnos cuenta que el anterior gobierno nos daba la patata caliente, como digo yo, de la deuda de Spancrete. Sin embargo, nosotros no escurrimos el bulto, afrontamos la situación y conseguimos un acuerdo beneficioso para el pueblo desplazando los pagos de la deuda a los años posteriores de manera organizada y segmentada. Otra gran dificultad fue hacer frente desde la administración a la pandemia, intentamos hacerlo lo mejor que pudimos, poniéndonos al servicio de los vecinos en todo momento y creando un innovador paquete de estímulos económicos para ayudar a la economía del pueblo a salir del bache. Nos tuvimos que reinventar todo el mundo prácticamente. Nos pilló a todos casi en fuera de juego porque no sabíamos lo que se nos avecinaba.

"Tomaré decisiones por el bien de mi pueblo y si ello conlleva ir en contra del PSOE, lo haré”

Por otro lado, las negociaciones con la empresa Enel Green Power con el contrato firmado para los próximos 35 años,en los cuales va a repercutir al municipio de Antas cerca de 43 millones de euros entre unas cosas y otras,además de la contratación de personas del pueblo de Antas y empresas del municipio gracias a esa planta fotovoltaica. También la adquisición del convento y la capilla de las Monjas para el pueblo, la realización de un Simposio Internacional de la Cultura de El Argar y, como no, la construcción de un Centro de Interpretación de la Cultura Argárica junto con unas casas argáricas a pie de yacimiento para que los turistas y vecinos puedan visitar el municipio.

–De cara a convencer a sus vecinos, ¿cuáles son las principales propuestas en materia social, cultural y económica de su programa electoral para iniciar una segunda legislatura?

–La guinda del pastel en materia económica es el nuevo contrato con Endesa que hemos conseguido. Con el dinero que recibiremos tendremos para pagar de sobra la totalidad de la deuda. Vamos a recibir 44 millones de euros durante las siguientes décadas. Nosotros nos encontramos un Ayuntamiento mal económicamente, y después de 4 años podemos decir que tenemos una visión de futuro prometedora donde el superávit y el crecimiento van a ser una realidad si nuestro proyecto se ejecuta. Tenemos un plan urbanístico en proceso de construcción donde contaremos con la opinión de los vecinos para articularlo, está claro que las perspectivas del pueblo son de crecimiento para las siguientes décadas, pero ¿de qué manera quieren los antusos crecer? Estamos planteando un programa de encuestas para la siguiente legislatura y en base a los resultados, articulamos una serie de medidas que tengan en cuenta los intereses, preocupaciones y deseos de nuestros vecinos. Vamos a intentar que los vecinos de Antas participen con sus opiniones en el desarrollo de los principales ejes del proyecto.

–¿En qué fase se encuentra el proyecto del Museo de El Argar?

–En fase de finalización. En los próximos meses se inaugurará. Se esta terminando el tema de contenido de las paredes. Está prácticamente terminado. Estamos muy orgullosos por el trabajo realizado desde la concejalía de Cultura. Va a ser un reclamo turístico para nuestro municipio. Estamos muy ilusionados con poder inaugurar nuestro museo de la Cultura de El Argar que tanto hemos luchado y trabajado desde que entramos hace 4 años.

–Se presenta como candidato por el PSOE de Antas para las próximas elecciones municipales pero lo hará como independiente. ¿A qué se debe esta decisión? ¿afectará en su toma de decisiones?

–Yo siempre he dicho que creo en las personas,que las siglas políticas no me convencen. Si una persona hace bien las cosas,tiene su conciencia tranquila, y ayuda a sus vecinos...dan igual las siglas . Yo valoro las acciones por las personas,no por los partidos. Yo puse mis condiciones al PSOE que fue quien vino en busca mía,las aceptaron y no cambiaré. Me considero un gestor de mi pueblo,no un político. Puedo decir que me llevo bien con todo el mundo,sea del partido que sea. Siempre tomaré las decisiones por y para el bien de mi pueblo y si ello conlleva ir en contra de PSOE, lo haré. Yo estoy por y para Antas. Mi pueblo está por encima de cualquier partido político. Soy un alcalde de todos y para todos.