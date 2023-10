La revista cultural de Albox 'El Arriero’ presenta su cuarta edición el próximo viernes

El próximo viernes 13 de octubre se presentará el número 4 de la Revista Cultural de Albox “El Arriero”. Será a las 20.30 horas en el Salón de Actos del Instituto de Enseñanza Secundaria Martín García Ramos.

Este proyecto nació en 2013 debido a la carencia de un proyecto similar en Albox. Surgió esta publicación mirándose en el espejo de otra mítica revista, Cuadernos de Civilización de la Cuenca del Almanzora (Roel), que se gestó en 1980 tras una “Primavera Cultural” organizada durante los meses de abril y mayo, donde un nutrido elenco de conferenciantes de primer nivel dieron una serie de charlas de carácter histórico y fue tal la aceptación que se recogieron estas ponencias en una publicación, Roel, el primer número apareció en julio de ese mismo año.

En 2013 inicia su andadura El Arriero con la ilusión de unos padres primerizos, constaba de 188 páginas, todas en blanco y negro, con la merma de calidad que supone para una publicación. La Revista ha ido creciendo en calidad y páginas. En este año 2023 consta de 260 páginas, en las que se pueden leer temas como: Abraxas y los experimentales años 70, El negocio de la Banca en Albox, El abastecimiento de Albox de 1903, Glorioso Señor San Roque, Los últimos días del Carbonero, La Peña del Buen Amigo, Hilario Hernández Fernández “Alfarero de Albox”, … entre otros, hasta completar más de una veintena de artículos.

El nº 4 del Arriero sale con una tirada de 1000 ejemplares, manteniendo precios populares para que la publicación llegue al mayor número de gente posible, ya que la finalidad última de este proyecto es la divulgación y no el beneficio económico. Aunque sea la revista cultural de Albox, eso no quiere decir que no tengan cabida temas de otros lugares, ya que, siempre están abiertos a colaboraciones de fuera de las fronteras locales. En este número también se escribe sobre El Arroyo Aceituno, La Cruz de San Gregorio de Oria, Del Taberno al Mundo, ó Buscando mis orígenes desde Macael.

En 2015 se presentó como novedad la versión infantil de la revista con el nombre de “El Arrierico”. En esta nueva edición “El Arrierico” vuelve a estar presente ya que llegó para quedarse. Será el número 3 de este “Mini Arriero” y a dirigida al sector infantil y se tratan temas similares pero destinados a estos jóvenes lectores, donde tienen imágenes para colorear, recortables y otros pequeños artículos. La revista El Arriero es editada por la Asociación Cultural “Somos Albojenses” a la cual pertenecen las personas que están en su consejo de redacción. En este proyecto colabora la Diputación de Almería a través del Instituto de Estudios Almerienses, el Ayuntamiento de Albox y la empresa Energis.

En total, son cuatro las ediciones que esta Asociación Cultural ha a cabo desde su nacimiento y cada vez han ido teniendo una mejor acogida tanto por los vecinos del municipio como por historiadores e interesados en la comarca. La última revista en publicarse lo hizo hace ya casi cinco años, en diciembre de 2018 por lo que esta edición está siendo muy esperada. El anterior capítulo de esta revista trató temas muy variados, entre ellos cabe destacarlas inundaciones acontecidas en el año 1973 en las que cayeron 247 litros por metro cuadrado asolando la villa albojense, pues este mes cumplen una mitad de siglo.Para su conmemoración, “Somos Albojenses” recordará el suceso con la organización de una exposición fotográfica con imágenes inéditas, videos y charlas informativas del suceso, en colaboración con el Ayuntamiento de Albox. Dichas actividades se podrán disfrutar desde el 4 al 20 de noviembre ambos inclusive.