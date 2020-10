Amat: "Lo que tenéis que hacer es ponerme la moción de censura, si no es que sois unos cobardes"

Gabriel Amat ha aludido por primera vez al informe de la UDEF que investiga presuntas irregularidades en distintas concesiones de obras del Ayuntamiento de Roquetas y que ha motivado que en el pleno celebrado este 6 de octubre todos los grupos de la oposición soliciten la dimisión del primer edil roquetero, además de llevar al PSOE a anunciar recientemente que estudia plantear una moción de censura. Amat ha sido muy contundente al dirigirse, en su intervención final de la sesión durante el turno de ruegos y preguntas, al portavoz socialista, Manolo García, y resto de portavoces de la oposición, a los que ha interpelado afirmando que "lo que tienen que hacer es ponerla, la ley lo contempla, pónganla, si no la ponen es que son unos cobardes, así de claro".

El alcalde de Roquetas ha asegurado que en el referido informe, y ha citado al periódico El País (que informó sobre la existencia del mismo), que "lo dice bien claro, porque tenía que decirlo y si no lo dice tendría una demanda, el señor Amat no está investigado en esta causa". Al hilo, se ha preguntado Amat, "Si no estoy investigado, ¿Qué voy a hablar?".

"yo qué voy a decir, si no tengo nada que ver ahora mismo, y si tengo que ver mañana asumiré las responsabilidades"

El alcalde ha reiterado que "callo hasta que no tenga que callar, llegará el momento, y me van a escuchar todos, y el pueblo también, porque tienen derecho, pero con esta dos causas, yo qué voy a decir, si no tengo nada que ver ahora mismo, y si tengo que ver mañana asumiré las responsabilidades". Abundando en el mismo asunto, y dirigiéndose esta vez al portavoz de Cs, Pepe Montoya, que le ha pedido "un sí o un no" sobre si tiene responsabilidades en el objeto de la investigación policial, argumenta que "yo no tengo nada que ver. Quisiera ver en los 500 folios del informe lo que ha hecho ilegal Gabriel Amat". El alcalde, en la misma línea, ha reiterado que "no tengo porque estar diciendo nada de lo no tengo que no estoy acusado, nada. Qué explicaciones voy a dar yo de lo que no estoy acusado.

Amat ha querido evidenciar que "le estáis haciendo un daño a la familia de Gabriel Amat impresionante, no es justo, no es correcto", asegurando a los miembros de la oposición que "ojalá ninguno de los que estáis aquí lleguéis a sufrir lo que está sufriendo la familia de Gabriel Amat, con mentiras, injurias y sinvergüencerías de gente".

En cuanto a la petición colectiva de dimisión, Amat ha señalado que "me habéis pedido la dimisión 50.000 veces. Todavía no lo habéis conseguido. ¿A qué estamos jugando?".