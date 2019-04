Chenoa, estrella invitada a la Noche en Blanco de Roquetas

"Carmona: Hemos hecho muchas cosas estos cuatro años"

"El balance creo que ha sido positivo en las tres áreas de gestión", arguye Luis Miguel Carmona a modo de balance de los cuatro años de gestión municipal del Comercio, las Playas y el Turismo, un área de gestión muy extensa", advierte. "Hemos impulsado continuamente actividades formativas y de estímulo comercial, contamos con un magnífico Plan de Playas, somos un referente en materia de playas con nuestros 30 galardones y distintivos, que esos no se dan por darse, sino porque ha habido una potenciación evidente de nuestras playas, infraestructuras y un trabajo de todos los técnicos y funcionarios de este ayuntamiento, con una estructura de muchos años. En materia turística hemos creado una nueva imagen del municipio bajo el título 'El mar que sueñas', hemos implantado por primera vez un espacio para las nuevas tecnologías en cuanto a la promoción del turismo, como la creación de una web propia y sus redes sociales, que han conseguido en menos de dos años tener 25.000 usuarios, hemos puesto en marcha aplicaciones móviles para promocionar todas nuestras bondades, consiguiendo un alcance impresionante de interacciones y participación, y hemos llevado esa promoción a ferias no ya nacionales, sino internacionales, como la World Travel Market, la ITB de Berlín y por supuesto Fitur. Se han hecho muchas cosas en cuatro años y le deseo suerte a la persona que venga al área, la mayor de las suertes". Carmona concluyó afirmando que "ha sido un orgullo, tanto personal como profesionalmente, representar a Roquetas y ser concejal de este ayuntamiento, le doy las gracias al alcalde por estos no 4, sino 12 años de gestión pública, que para mí han sido muy positivos".