La corporación de Roquetas no tendrá 27 concejales

Las próximas elecciones municipales de finales de mayo serán las primeras que se celebren en Roquetas de Mar habiendo sobrepasado el municipio los 100.000 habitantes, a tenor de los datos que el propio Ayuntamiento confirmó en noviembre del pasado 2018, cuando este periódico se hizo eco de que la última actualización del padrón municipal había superado las 100.000 personas registradas.

El propio alcalde, Gabriel Amat, hace gala de ello en muchas de sus intervenciones públicas y la realidad es que, en efecto, las cifras se mueven en la frontera entre los cinco y los seis dígitos. Sin embargo, el dato oficial que se utiliza para establecer el número de habitantes de un municipio y así dirimir cuántos concejales forman su corporación municipal (pasa a 27 cuando supera los 100.000) es el referente a 1 de enero del año en curso, ofrecido por el Instituto Nacional de Estadística. Y en este caso no hay fallo posible: Roquetas seguirá siendo regido por 25 ediles, toda vez que el INE establece que en el inicio del presente año el municipio contaba con 94.925 habitantes.

Fue el pasado miércoles 7 de noviembre cuando el Ayuntamiento roquetero cerraba el recuento de aquella jornada con un total de 100.015 empadronados, tal y como confirmaron fuentes municipales. Las cifras van cambiando prácticamente cada jornada y el importante flujo de población extranjera que absorbe el municipio, entre la que destacan los ciudadanos de Rumanía y de algunos países africanos como Marruecos y Senegal, tiene mucho que ver con esas variaciones. Para establecer un criterio inequívoco de cara a cada cita electoral, el dato válido es el del INE y en muchas ocasiones, a la vista está, éste no responde fielmente a la realidad.

No es una cuestión baladí repartir los votos de los ciudadanos entre 25 o 27 actas de concejal, máxime teniendo en cuenta el poco margen con el que ha gobernado el Partido Popular roquetero en esta legislatura, al no disponer Gabriel Amat de mayoría absoluta (12 de 25 concejales). El equipo de gobierno se apoyó al principio de la legislatura en el grupo municipal de Cs y desde que la edil María José López Carmona pasara a ser concejal no adscrita, tras separarse del grupo socialista, ha sido su principal apoyo en el grueso de las votaciones, ejerciendo el PP ‘de facto’, dicha mayoría absoluta.

A esto hay que añadir el nuevo ‘tablero’ al que se enfrentan todas las fuerzas políticas ante la llegada de la formacion Vox, que saldrá en Roquetas con expectativas de conseguir varios concejales. Aplicando la lógica, es de prever que muchos de los votos que presumiblemente pueda obtener Vox en estos comicios los perderá el propio Partido Popular, que todo indica que, de ganar, se vería obligado a pactar para que Gabriel Amat pueda afrontar una nueva legislatura como primer edil.

Según los datos estadísticos oficiales, el crecimiento poblacional de Roquetas desde que comenzara este siglo ha sido del 103 por ciento, ya que en el año 2.000 contaba con 49.189 habitantes, menos de la mitad de los que tiene, reales, a día de hoy.