Amat: "Que hagan la Comisaría cuando quieran, pero que no me engañen"

Gabriel Amat no se cree el anuncio que hizo este jueves la subdelegación del Gobierno sobre la llegada de la Policía Nacional a Roquetas y su progresiva toma de control de la seguridad ciudadana en detrimento de la Guardia Civil, que de esa forma abandonaría el municipio. El alcalde roquetero lo analiza en clave electoralista al considerar que "lo importante de las promesas es cumplirlas, y cuando se dice una cosa se tiene que hacer, los compromisos como el de la Comisaría que se hacen en campaña electoral no son serios ni verdaderos".

La presencia este sábado del propio ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska en Roquetas para respaldar la candidatura municipal de Manolo García invita a Amat a indicar que "me alegro de que venga el ministro mañana a hacer un mitin político, pero le pido que lo que diga, que lo cumpla, que no venga a perder el tiempo como fue Zapatero y como es Pedro Sánchez". Y es que, resalta el alcalde, han sido varios los compromisos previos alcanzados con gobiernos socialistas que no se han cumplido, entre ellos el protocolo firmado para el traslado de la Guardia Civil a un nuevo cuartel, que no ha sido nunca desarrollado tras la llegada al Gobierno dle propio Pedro Sánchez.

"Los políticos perdemos la responsabilidad cuando engañamos. Yo les digo, aquí lo tiene usted, pero no se lo voy a dar hasta que no tenga claro que lo van a hacer. En campaña electoral dicen que se puede decir casi todo, y luego si te he visto no me acuerdo, como querían con el hospital, con aquella cláusula de que cualquiera de las partes se podía retirar cuando quisiera, pensando que los técnicos y los políticos de Roquetas no nos daríamos cuenta de esa clausulilla que nos querían colocar", explicó Amat este viernes, durante el acto de inauguración de la nueva lonja roquetera.

El alcalde reconoce que "no me gustaría ver fuera de Roquetas a la Guardia Civil, pero eso no me corresponde a mí, sino al Gobierno. Creo que Roquetas tiene unas playas muy amplias, una agricultura que tiene que ser competencia de la Guardia Civil", apostando así por una demarcación compartida que, parece, no está en los planes estatales. El propio Ayuntamiento, como hicera con el edificio de Servicios Sociales puesto a disposición de Interior para el nuevo cuartel de la Benemérita, firmó lustros atrás un convenio de cesión para la Comisaría de Policía pero, recuerda, el regidor, "como en tantos años no han cumplido, que era en tiempos de Zapatero, se retiró el convenio y somos otra vez propietarios del terreno, pero yo lo pongo a disposición del Gobierno de España para hacer la Comisaría, o el cuartel, cuando quieran, pero que no me engañen".

En la misma línea, sobre la inconsistencia del anuncio del Gobierno, Amat defiende que "lo que sí está claro es que en el plan que tiene el Gobierno de Pedro Sánchez no está contemplado. Hay una pregunta de un diputado nacional y se le dice muy claramente que no está contemplado hacer una comisaría de la Policía Nacional en Roquetas. Igual ahora han cambiado de opinión, pero yo creo que cuando hay una promesa debe haber algo detrás que ampare esa promesa. Si mañana viene le señor ministro y hace una promesa. Tiene que tener algo real. Pero si hay un plan hasta el año 27 y no está contemplado…".

El futuro de la Guardia Civil

Cuestionado por el futuro que le aguarda ahora a la Guardia Civil en el municipio y las deplorables condiciones materiales en las que tiene que trabajar desde hace años, el alcalde alude a que "el convenio que se firmó con el ministro Zoido se cumplió en parte, publicó en el boletín oficial el incremento de efectivos y el aumento de la categoría de los mandos, todo eso se ha hecho, lo que no se ha hecho es el cambio de instalaciones, porque el protocolo hay que trasladarlo a un convenio. Yo tengo el edificio preparado para qye la Guardia Civil mañana me diga que se cambia, pero nunca lo han dicho. Es un edificio que vale varios millones de euros hacerlo y se lo damos gratuitamente, y no han sido capaces de hacerlo. Yo un día, en una cena estuve al lado del ministro y le recordé el protocolo firmado, le dije que la Guardia Civil está en unas condiciones fatales y que n hay derecho a ello, a mí me da vergüenza como alcalde que cualquier ciudadano que tenga que ir al cuartel vea algo tan sucio, en tan mal estado y que está en ruinas, y me dijo que no lo conocía. Yo le dije: “búsquelo usted, que lo tiene por ahí”.