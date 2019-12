El pacto en vigor entre el Partido Popular de Roquetas y Vox se mantiene, y la situación con los dos concejales no adscritos, también, según se desprende del desarrollo del Pleno Extraordinario y Urgente solicitado por los tres partidos de la oposición y que se ha celebrado hoy en el Ayuntamiento. Es decir, tanto Antonio López como Antonio Barrionuevo, ya fuera de Vox, y José Ignacio Cerrudo, mantienen de momento sus concejalías y seguirán apoyando a Amat desde dentro, pese a que entre Cerrudo y los otros dos haya ruptura total.

Así lo dijo Gabriel Amat alto y claro. "Me preguntáis si va a haber remodelación del gobierno y por lo pronto no. Vamos a hacer lo que estrictamente diga la Ley, así de claro. El PP hizo un pacto que todavía está en vigor, no está roto. Si lo quiere romper Vox tendrá que presentar un escrito diciendo que está roto y entonces el Partido Popular, que gobierna esta alcaldía, tomará las medidas que tenga que tomar, siempre bajo el paraguas de lo que dice la Ley", señaló el alcalde.

Los tres grupos solicitaban información sobre cómo iba a quedar el equipo de Gobierno en función de lo que pasara con Antonio López y Antonio Barrionuevo tras su salida de Vox. Fue en la noche de este miércoles, apenas unas horas antes del Pleno, cuando llegó la certificación oficial de Vox sobre la expulsión de Antonio Barrionuevo y la renuncia de Antonio López. Ambos ediles siguieron perteneciendo oficialmente a Vox, pues, hasta ayer.

"Se tomarán las decisiones que se tengan que tomar y no vamos a hacer nada que no esté amparado por la Ley", reiteró Amat casi a modo de mantra. El alcalde pidió "respeto" a la oposición: "Estamos liando unos follones por problemas que son problemas de partidos, como fue un problema de partido socialista en la corporación anterior", en referencia al caso de María José López Carmona, "y ahora es un problema de Vox, desde el momento en que comenzó la legislatura, pero da la casualidad de que este alcalde está votado por los tres concejales de Vox. Y este alcalde no ha roto ningún pacto y está con los concejales que votaron a este alcalde para que fuera alcalde". Al hilo, Amar añadió que "podemos decir y hacer lo que queramos, pero le pido a los portavoces, a los grupos, que tengan un poco de respeto y no empiecen a tirar balones fuera, cuando no hay ninguna portería donde tirar. Pido respeto y se hará lo que se tenga que hacer".

El portavoz del Partido Socialista, Manolo García, aludido por el propio Amat con respecto a López Carmona, aseguró que "es un manual que se repite, y que ha tenido un segundo capítulo en esta legislatura, el manual del transfuguismo en el Ayuntamiento de Roquetas".