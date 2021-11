Roquetas de Mar aprueba un presupuesto de 111,1 millones para 2022

El Pleno Municipal de Roquetas de Mar ha aprobado este lunes 15 de noviembre en sesión extraordinaria el Presupuesto Municipal para el próximo ejercicio 2022, que asciende a 111.118.461,12 euros, lo que supone un incremento del 1,6 por ciento con respecto al de 2021. La votación ha salido a favor con los votos positivos de los concejales del grupo municipal del Partido Popular, los ediles no adscritos y miembros del equipo de Gobierno Francisco Barrionuevo y Antonio López y la edil no adscrita Lourdes García. El resto de grupos políticos representados en en el Consistorio roquetero han votado en contra.

Tanto la ponente en este punto, la edil de Hacienda y Contratación Mayte Fernández, como el portavoz del grupo popular, José Juan Rodríguez, y el propio alcalde han defendido la dificultad para la elaboración de estos presupuestos, incidiendo en dos aspectos fundamentales: el revés dado a los ayuntamientos por el Tribunal Constitucional en relación a la nulidad del impuesto conocido comúnmente como de 'plusvalía', que en el caso de Roquetas de Mar supone una previsión de ingresos para 2022 de 2,7 millones de euros; y la no confirmación de los fondos europeos 'Next Generation' que llegarán al Ayuntamiento de Roquetas en dicho ejercicio.

Mayte Fernández: "Son unas cuentas saneadas, que respetan el equilibrio presupuestario, cumpliendo con las tres reglas fiscales: la estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto"

Gabriel Amat ha indicado en referencia a ambas cuestiones que de no ser por la "situación extraordinaria de las cuentas de nuestro municipio, no se podría hacer el presupuesto". De hecho, y antes incluso de que el Gobierno reaccionara a la nulidad del reseñado impuesto publicando en el BOE el nuevo sistema de cálculo de las plusvalías, el propio Amat y su equipo decidieron no modificar el presupuesto en lo referente a dicha partida de 2,7 millones, "porque si lo tenemos que asumir nosotros, tenemos capacidad para hacerlo".

Se trata de unas cuentas "saneadas, que respetan el equilibrio presupuestario, cumpliendo con las tres reglas fiscales: la estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto", ha defendido la edil de Hacienda, destacando la partida de 7,5 millones para el área de Servicios Sociales. El incremento del Presupuesto Municipal para el año 2022 va de la mano de una subida similar, del 1,6% en el gasto, de la mano de los reseñados fondos europeos, pese a que no exista confirmación sobre su llegada. Se destinarán al proyecto Remo, la iniciativa Marca Roquetas, la construcción de un aparcamiento disuasorio y la adquisición de cuatro autobuses eléctricos.

El capítulo contemplado para inversiones asciende a 9.950.485 euros, destinándose 1,6 millones a la remodelación de los parques infantiles del término municipal. Para la remodelación de la calle Santander se han previsto dos millones de euros y para la finalización de la conexión de la carretera de Alicún con la Avenida Reino de España, una cifra superior a los dos millones. Las cuentas incluyen la remodelación del antiguo edificio de los juzgados, que contará con una partida de 1,2 millones de euros, la ampliación de la residencia Virgen del Rosario, con 6 millones, o actuaciones de mejora hídrica en la Balsa de Tormentas de Avenida Sudamérica.

Votos en contra de la oposición

"Nuestro grupo municipal no puede apoyar estos presupuestos, que no están pensados para el crecimiento de la ciudad, ni tienen en cuenta la mejora de los servicios públicos, ni garantizan el bienestar social, que están realizados de espaldas a la gente, sin ninguna sensibilidad con las personas de nuestro municipio, sobre todo de los más necesitados". Así se ha expresado el Partido Socialista no a través de su portavoz, Manolo García, sino del ponente en este Pleno, el concejal José Manuel Olmo. El PSOE ha criticado especialmente el hecho de que, a su juicio, "no hay un proyecto de futuro para los jóvenes, es un colectivo olvidado, al que no se les da la importancia y relevancia que tendrían que tener".

"Nosotros presentaríamos unos presupuestos diferentes si estuviéramos en el equipo de Gobierno", ha explicado por su parte el portavoz de Cs, que como el resto de partidos en la oposición ha votado en contra. Pepe Montoya se ha referido durante su intervención a la necesidad de implementar unos presupuestos participativos, así como, en referencia al equipo de Gobierno, de "tener más valentía" a la hora de reducir tasas o y facilitar a los vecinos el pago de determinados impuestos como el IBI urbano.

IU-TD-Equo y Vox votaron igualmente en contra de las cuentas. Vox amagó con la presentación de una enmienda a su totalidad que finalmente no fue presentada, aunque su portavoz y único concejal, José Ignacio Cerrudo, sí la defendió durante su argumentación en el debate, arguyendo que, a su juicio, el Ayuntamiento camina hacia la "quiebra técnica en un futuro", algo que fue rechazado con contundencia por el portavoz popular, José Juan Rodríguez, que tildó los argumentos de Cerrudo como "esquizofrénicos".