Matrícula de honor en Educación y Seguridad Vial

Ricardo Alemán, incontables horas de su tiempo por un bien común

Ricardo Alemán es una de las cabezas visibles del Gabinete de Movilidad de Roquetas de Mar y lleva muchos años dedicado a “intentar que se reduzcan las víctimas de siniestros de tráfico a través de la educación vial”, como él mismo reconoce. El agente de la Policía Local de Roquetas de Mar se llevó una gran sorpresa durante la entrega de los premios ATESVAN, pues al galardón concedido al gabinete municipal añadió, sin esperarlo, una medalla extraordinaria a las buenas prácticas, a título particular, que recogió de manos del Fiscal de Seguridad Vial de Andalucía, Ceuta y Melilla. “Se me reconoce la labor que llevo realizando tantos años, en muchas ocasiones en mi tiempo libre y de forma altruista, intentando implicar a todos los colectivos”, afirma el agente. “Se trata de un reconocimiento muy importante para mí y una grata sorpresa, porque no me lo esperaba”, añade. Según Ricardo Alemán, el galardón le produce doble satisfacción, “por la gente de quien viene, compañeros míos que son policías locales de muchos municipios, compañeros de la DGT, gente muy formada y preparada, que ha creído que se me tenía que otorgar este premio, y además en mi ciudad, que siempre constituye una alegría y una muy grata sorpresa”.