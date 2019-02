Miles de ‘gamers’ desembarcan hoy en el primer Roquetas Gaming Show

La esperada primera edición del Roquetas Gaming Show, festival dedicado al ocio electrónico, dará comienzo a primera hora de la tarde de hoy viernes 1 de febrero, en lo que sin duda se va a convertir en todo un acontecimiento que se vivirá intensamente en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Aguadulce.

La organización, que corre a cargo del área de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Roquetas y las firmas especializadas Almería E-Sports Academy y Ep Smart, espera reunir a 10.000 jóvenes durante los tres días del evento, el primero de estas características que se realiza en la provincia, y que contará entre sus atractivos con un torneo oficial del videojuego más popular del momento: Fortnite.

Durante la primera jornada se pondrán en marcha todas las zonas temáticas de la feria

Jugadores profesionales de Fortnite de toda España estarán presentes en el macro evento, que además de torneos de numerosos videojuegos celebrará numerosas actividades más, como encuentros con conocidos youtubers, conciertos de trap y k-pop, concursos de cosplay o zona retro dedicada a los padres.

: Charlas y talleres; Nintendo; Fifa; Supercell; Billar One Winner; Red Dead Redemption; Fortnite; Ludoteca y Zona Retro para padres; BCN Fighters (Dragon Rush); Arena Gaming (League of Legend y Overatch); K-pop/Conciertos/Baile y Escenario Principal. En éste se celebrará la ronda final del torneo de Fortnite, así como el acto inaugural, que se celebrará mañana sábado, y el concierto final, que reunirá sobre el escenario a Zarcort, Cyclo y Peter-G. Los encuentros con youtubers, como el de mañana sábado en doble pase con The Crazy Haacks, se desarrollarán en la zona de charlas y talleres.