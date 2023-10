Los estudiantes de Roquetas de Mar 'en tierra' por la escasez de autobuses hacia la capital

Hay centenares de desplazamientos desde el municipio de Roquetas de Mar a la capital almeriense. Unos por trabajo y otros por estudios. Muchas personas optan por usar el transporte público. Principalmente estudiantes de la Universidad de Almería (UAL). Estos últimos se quejan porque hay pocas combinaciones y las que hay van con el aforo completo. Muchos usuarios protestan porque el autobús pasa de largo al ir lleno, ni siquiera se detiene en la parada asignada.

El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Manolo García, se ha hecho eco de las numerosas quejas de usuarios del transporte público por los problemas que se están encontrando tanto en la conexión del municipio con la Universidad de Almería, como la de Aguadulce con la capital. “Los buses van llenos y no paran en las últimas paradas de Aguadulce, dejando tirados a los viajeros, y lo mismo ocurre con los estudiantes que toman desde Roquetas de Mar los servicios que conectan con la Universidad de Almería”, ha denunciado, instando al Ayuntamiento y el Consorcio de Transportes a encontrar una solución.

Hay estudiantes que tardan más de dos horas en ir y otras dos en volver desde la UAL porque los buses directos van llenos y no se ponen refuerzos, obligando a recurrir a los servicios ordinarios con los correspondientes transbordos. El Diario de Almería se ha desplazado a varias paradas del municipio roquetero para hablar con los usuarios de los autobuses. Es el caso de Macarena, una estudiante de magisterio, que se ha lamentado a este medio diciendo que “mi día a día lo paso en el autobús, contando con aquellos en los que no me deja tirada”. Cuenta que se levanta a las cinco de la mañana para estar a las ocho en clase y que llega a su casa, en muchas ocasiones, a las nueve de la noche. En su reflexión tras exponer su problema ha reconocido que para el próximo curso se verá obligada a alquilar una habitación en la capital para evitar “todo este follón diario que tengo con el autobús”.

Esteban, otro joven estudiante derecho que esperaba como cada mañana en una de las paradas de autobús en Aguadulce, también se quejaba: “Olvídate de coger el directo a la uni, eso es imposible porque viene desde El Ejido recogiendo a mucha gente y para cuando llega aquí ya está completo, por eso cojo el ordinario aunque tarde mucho más en llegar porque no queda de otra”.

El edil, Manolo García, que califica de “lamentable” el “deterioro progresivo” del transporte público en el municipio, ha recordado que la conexión con la Universidad desde Roquetas de Mar era completamente gratuita para los estudiantes “hasta que Amat llegó a la alcaldía y suprimió la subvención del Ayuntamiento, que nunca más se ha recuperado”.

En cuanto a Aguadulce, el concejal socialista recuerda que es un problema recurrente en las últimas paradas “pero es preocupante que no deje de empeorar por lo que nos dicen los usuarios, lo que confirma los recortes de servicios que estamos sufriendo y que ya vimos con la escandalosa supresión de paradas en la Urbanización este pasado verano, en plena temporada alta”. Unos problemas que para Manolo García no dejan de ser “paradójicos” en unos tiempos en los que se habla de potenciar el transporte público. “Aquí ocurre lo contrario, con el silencio cómplice del alcalde de Roquetas de Mar”, ha criticado.Desde el Grupo Socialista se ha anunciado una moción para reclamar al Consorcio el refuerzo de los servicios directos con la UAL, así como la implantación de un bus lanzadera o un refuerzo entre Aguadulce y la capital, completando los servicios que ofrecen las líneas que llegan de otras zonas del Poniente y facilitando también que los buses de Roquetas de Mar puedan acortar sus tiempos tomando directamente la autovía desde El Parador, como ya hacen algunos de ellos. “Instamos al Consorcio a tomar medidas porque las quejas no dejan de crecer, y al Ayuntamiento de Roquetas de Mar a aliviar la carga de los buses metropolitanos implantando de una vez el bus urbano, que lleva más de 20 años sin poner en marcha pese a las promesas, porque muchos de estos problemas se reducirían si Roquetas de Mar dejara de ser el municipio más importante de Andalucía y probablemente de España, sin un bus urbano real”, recuerda el edil socialista con esta fuerte crítica al Consistorio regentado por Gabriel Amat.

Concesiones caducadas

Asimismo, Manolo García ha instado a la Junta de Andalucía a acelerar el diseño de las nuevas concesiones y su concurso, puesto que “los actuales servicios se diseñaron cuando Roquetas de Mar tenía una población muy inferior a la actual”. Según el portavoz socialista, “la Junta no deja de pedir paciencia, pero encadena un estudio tras otro y las concesiones siguen sin actualizarse. Por otro lado, también reclama que los autobuses metropolitanos incorporen las mejoras tecnológicas “que no terminan de llegar pese al bombardeo propagandístico del Gobierno de Moreno Bonilla, y que son ya cotidianas en el resto de España, como el pago por móvil o la información en tiempo real de las esperas a través del móvil”. Algo que en otras ciudades ya es algo que forma parte de la rutina.