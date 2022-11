Gabriel Amat volverá a presentarse a la reelección en Roquetas

No ha realizado una comunicación oficial y posiblemente no lo haga, porque no será necesario, pero Gabriel Amat ya ha dicho públicamente en dos ocasiones esta semana que se va a presentar de nuevo a la reelección como alcalde de Roquetas de Mar. De salir elegido, afrontaría su séptimo mandato, y tomaría posesión como regidor cercano a los 79 años, pues nació el 3 de agosto de 1944.

Era un secreto a voces en los últimos meses e incluso el propio presidente de la Junta de Andalucía ya lo insinuó recientemente, cuando dijo sobre Amat que le auguraba muchos años más como alcalde roquetero. El regidor lo dijo también en el acto de presentación de los presupuestos para 2023, la pasada semana, y este martes lo ha vuelto a referir en una entrevista radiofónica: se volverá a presentar a los comicios.

Ya en las pasadas elecciones de 2019 se especulaba con la posibilidad de que el regidor diera un paso a un lado y se retirara de la política en activo, después de que hiciera lo propio con su cargo de presidente de la Diputación Provincial en diciembre de 2018. Así que su decisión de acudir a aquellas elecciones sorprendió a algunos, no muchos, teniendo en cuenta que su gran proyecto, el Hospital de Roquetas, por entonces ya había sido confirmado que sería construido por la Junta de Andalucía.

El proyecto ha ido dando pasos lentos pero seguros durante la presente legislatura y ya se encuentra en plena construcción, después de haber salvado numerosos obstáculos desde que fuera concebido hace más de tres lustros. Sin embargo, está casi descartado que pueda ser inaugurado antes de los siguientes comicios, fecha para la que debe estar finalizándose, y esto sin duda ha influido en la decisión de Amat, quien se ve con muchas fuerzas para acfrontar un nuevo mandato en Roquetas, en el caso de que los votos de la ciudadanía así se lo permitan.

En esta última legislatura (y también en la anterior) el dirigente debió afrontar ausencia de mayoría absoluta, aunque ha ido sacando adelante sin mayores problemas todas sus acciones de gobierno, contando de inicio con el apoyo de VOX (aquello duró pocos meses), y posteriormente de varios ediles no adscritos, que pertenecieron en su momento tanto a Cs como a Vox.