Roquetas presta su músculo al Banco de Alimentos

La situación del Banco de Alimentos es mala, las aportaciones se han reducido ostensiblemente a causa del incremento de los precios y Roquetas de Mar se ha ofrecido a colaborar "en todo lo que esté en nuestra mano -en palabras del alcalde Gabriel Amat-" para que las estanterías de la sede central de esta organización humanitaria, sita en el municipio, tenga más existencias para repartir entre familias y colectivos más vulnerables. Así se ha evidenciado este lunes durante la presentación de la campaña especial que impulsa el Ayuntamiento roquetero y que estará vigente durante un mes, con el objetivo de sumar existencias.

Amén de la difusión de esta campaña especial, el Ayuntamiento se 'moja' ofreciendo su infraestructura municipal para la recogida de los alimentos, que podrán ser depositados por todas las personas o entidades que deseen colaborar en los edificios municipales de Aguadulce, El Parador y Roquetas, entre los días 13 de marzo y 13 de abril.

En concreto, se habilitarán puntos (en los edificios de usos múltiples) con horario matinal tanto en Aguadulce como en El Parador, mientras que podrán llevarse al Ayuntamiento de Roquetas tanto por las mañanas como por las tardes (de 09:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00). De igual forma, se podrán realizar donaciones a favor del Banco de Alimentos vía Bizum, para todas las personas que deseen colaborar y no se puedan desplazar.

"Hay mucha gente que le hace falta y no tiene posibilidades, la cesta de la compra cada vez nos cuesta más y es fundamental que todas las personas que puedan colaboren, nos tenemos que ayudar entre todos", señala el alcalde, Gabriel Amat, quien ha pedido a sus vecinos que hagan un esfuerzo por contribuir a que "las estanterías del Banco de Alimentos se vean tan llenas como siempre se han visto, y en eso Roquetas siempre va a estar para lo que sea necesario, haciendo lo humanamente posible".

La iniciativa surgió recientemente, con la visita de la Reina emérita, Doña Sofía, a las instalaciones del Banco en Roquetas. "Gabriel se ofreció para que Roquetas fuera la primera en ayudar y aquí estamos, pocos días después, presentando esta campaña", indica el presidente del Banco de Alimentos, Luis Docavo.

Docavo pone el acento en la merma que se ha producido en los últimos meses de donaciones, debido en buena medida al alza de los precios, que está asfixiando la economía de muchas familias y empresas. "Estamos en un mal momento para disponer de alimentos, algunas de las fuentes ordinarias de suministros que tenemos se han secado", asegura, para recordar que la merma comienza por lo que se recibe desde las administraciones, a través de fondos de la Unión Europea.

Qué donar y cómo ayudar

La campaña 'Con tu ayuda, Roquetas más solidaria' solicita la colaboración de la ciudadanía roquetera para la donación de alimentos no perecederos. "Es cierto que uno de nuestros principales déficits es de leche, pero no la estamos pidiendo por tener fechas de caducidades cortas y ser esta campaña de un mes", explica Docavo, para quien es fundamental la donación de productos "básicos, de los que forman cualquier cesta de la compra". Legumbres, aceite, conservas, pastas, galletas y alimentación infantil son prioritarios, así como incluso otros productos no alimentarios, pero sí fundamentales, de higiene, como toallitas o pañales.

De igual forma, desde el Banco de Alimentos se ha pedido también colaboración para incrementar el equipo de voluntarios con el que cuentan. “Nos hace mucha falta que se incorpore mucha gente a la sede de la Avenida Ribadesella de Roquetas de Mar. Necesitamos gente que disponga de algo de tiempo, porque trabajo hay mucho”, señala Docavo, quien aclara que "no se trata de estar allí ocho horas todos los días, sino de que cada uno colabore con su tiempo y trabajo en la medida que pueda, nno se arrepentirán de echar una mano”.