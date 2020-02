Vox ha anunciado este lunes que rompe el pacto de gobierno que mantenía en Roquetas de Mar con Gabriel Amat (Partido Popular) como alcalde. Según el partido de derechas, rompe la coalición porque Amat no está contando en su acción de gobierno con José Ignacio Cerrudo, actual edil de Comercio y Playas en la corporación municipal.

"Desde que VOX solicitó el paso de dos de sus concejales en la localidad almeriense al grupo de no adscritos, el alcalde, Gabriel Amat, ha obviado el pacto de gobierno que supuestamente mantiene con esta formación", asegura el partido que preside Santiago Abascal en un comunicado.

El escrito continúa afirmando que "pese a no haberse manifestado al respecto, el señor Amat está demostrando que no pretende mantener este acuerdo firmado y está apoyándose en los dos concejales expulsados de VOX, Francisco Barrionuevo y Antonio López, sin tener en cuenta al concejal que ostenta la representación de este partido político en la localidad, José Ignacio Cerrudo, al que está limitando al máximo su capacidad de trabajar para los ciudadanos".

El breve comunicado finaliza asegurando que "por lo tanto, a VOX no le queda otra posibilidad que la de salirse del pacto de Gobierno que ya estaba herido por la actitud del señor Amat".

Hasta el momento, tanto López como Barrionuevo le han asegurado la mayoría absoluta en las votaciones realizadas en el Pleno Municipal, pues suman 13 junto a los 11 ediles (sobre 25) del Partido Popular en la corporación roquetera. Como no aadscrita figura también Lourdes García Garzón, 'ex' de Cs, que no ha entregado su acta de concejal pese a que se lo han pedido desde la dirección de la 'formación''naranja'.