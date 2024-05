El ‘Corpus Christi Chico’ mantiene viva la celebración tradicional del jueves en Vera

En el municipio de Vera, el ‘Jueves del Corpus’ sigue siendo uno de los días que “luce más que el sol” gracias a la Archicofradía de Jesús, según destaca el párroco local Don Jesús Martín Gómez.

Y es que mañana jueves, día 30 de mayo, la Archicofradía de Nuestro Padre Jesús de Nazareno de Vera volverá a celebrar un año más el Corpus Christi en su sede canónica, la ermita de San Ramón.

La celebración de este ‘Corpus Chico’ se lleva realizando desde que la parroquia trasladó la celebración a domingo, dado que el jueves de Corpus perdió su festividad. Desde entonces la Archicofradía, dado su carácter Sacramental y el firme compromiso histórico en la ciudad veratense con la comunidad cristiana y con sus párrocos, abandera la organización y celebración de este particular ‘Corpus Christi chico’.

El denominado “Corpus Christi chico” se realiza en San Ramón y, tras la celebración litúrgica que tendrá lugar a las 19:30 de la tarde a cargo del párroco de la localidad D. Jesús Martín Gómez, el Santísimo Sacramento recorrerá las calles del barrio mediante una procesión en la que el consiliario se encargará de portar el Sacramento bajo palio.

Los vecinos elaboran sus ‘efímeros altares’ con flores y motivos religiosos en los que hacer pequeños descansos para recibir la bendición. Estos altares estarán ubicados en aquellas calles marcadas en el recorrido por el que discurrirá la procesión, siendo el último altar el elaborado por la vocalía de culto de la Archicofradía en la puerta de la ermita de San Ramón. En esta procesión, participan de forma especial los niños de la hermandad que durante este año han recibido la primera comunión.

El itinerario dará comienzo en la Glorieta, pasando por la C/ San Sebastián, C/ Mayor, C/ La Plata, la Plaza de San Ramón, Glorieta, y regreso al Templo. De esta manera, el Santísimo recorre el barrio portado por el consiliario párroco.

En la última renovación de sus estatutos, el obispado de Almería ha reconocido a la hermandad por este tipo de actos, así como por la adoración que se hace los primeros meses del mes en la ermita de la hermandad, el título de ‘eucarística’ a esta agrupación veratense.