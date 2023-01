Dimite José Carmelo Jorge Blanco, alcalde de Vera, por motivos de salud

El alcalde de la ciudad de Vera, José Carmelo Jorge Blanco (PP), ha presentado su dimisión este martes alegando "motivos estrictos de salud". La renuncia del regidor se ha dado a conocer "por sorpresa" ante el Pleno con una moción de urgencia en la sesión celebrada por la mañana.

José Carmelo Jorge deja la Alcaldía de Vera tras haber ostentado la vara de mando casi ocho años, en dos etapas diferentes, la primera de 2011 a 2015 y esta última, desde el 15 de junio de 2019. "Me voy por cuestiones de salud, los médicos me han recomendado descansar y estar tranquilo, circunstancia compleja en un municipio tan vivo como Vera y ante el inminente proceso electoral que se avecina", ha admitido durante su último discurso como alcalde.

El ya exalcalde de Vera reconoce que este ha sido un mandato "complicado, salpicado por una pandemia nunca antes vista y cuyas consecuencias fueron complejas de lidiar desde el Ayuntamiento". No obstante, defiende que "durante estos casi cuatro años he trabajado para transformar y mejorar Vera y para que nuestro pueblo pudiera dar la mejor de las respuestas a estas situaciones complicadas que hemos padecido".

José Carmelo Jorge ha tenido también palabras de agradecimiento para su equipo de gobierno, pues "he tenido la ayuda de un grupo extraordinario de concejales que han sabido estar a la altura de las circunstancias", señala. De hecho, será su mano derecha, Alfonso García Ramos, quien lo suceda como alcalde hasta las elecciones municipales del 28 de mayo. "Me voy tranquilo porque se que mi relevo esta asegurado con este gran grupo de concejales y con Alfonso García al frente del Ayuntamiento como alcalde en funciones", remarca.

Para ello se debe celebrar una sesión plenaria extraordinaria para la designación y toma de posesión del nuevo alcalde en el plazo máximo de 10 días hábiles. Según fuentes municipales, la idea es que pueda ser incluso esta misma semana.

Aunque deja la Alcaldía, José Carmelo Jorge no renuncia al cargo de concejal del Ayuntamiento, pero sí a todas sus competencias y a percibir cualquier tipo de retribución por el cargo.

"Un mandato elegante"

La noticia de la renuncia de José Carmelo Jorge ha pillado por sorpresa a la oposición, tal y como ha manifestado Martín Gerez (PSOE) durante el pleno. El portavoz socialista ha expresado su "reconocimiento personal" al ya exalcalde y ha calificado su mandato como "elegante y amable". Asimismo ha lamentado que no finalice su mandato y se vaya antes de llegar a las elecciones: "Mi deseo es que esos motivos de salud sean coyunturales y pronto puedas disfrutar de una jubilación que te mereces".

Gerez ha manifestado una sincera amistad con José Carmelo Jorge, que les une más allá de las diferencias políticas. "Hemos tenido pocos desencuentros, aunque muchas divergencias, como no cabe de otra forma. Prometimos lealtad y siempre me has tenido de tu lado cuando has pedido ayuda", recalca.

También ha tenido palabras de cariño para el exalcalde la portavoz del grupo municipal del Partido Popular, Catiana Soriano, que también reconoció no conocer de antemano la noticia de la renuncia. "Solo podemos darte las gracias por el tiempo que hemos estado a tu lado, como alcalde y compañero concejal siempre has aportado un plus a este grupo", ha dicho para alabar su trabajo: "Has sido el jefe de este grupo bien cohesionado". Ha finalizado agradeciendo su buen hacer y su impulso al frente del proyecto.

Para despedirse del cargo, José Carmelo Jorge finalizó su intervención con su particular sentido del humor asegurando que "espero poder seguir viendo los plenos por Youtube al menos hasta el año 2051".