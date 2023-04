Los Premios AJE Almería reconocen en Vera a empresarios y emprendedores de la provincia

El presidente de la Diputación, Javier A. García, acompañado por la vicepresidenta, Ángeles Martínez, el delegado de Salud Juan de la Cruz Belmonte y el diputado provincial, Francisco Álvarez, han acudido a los Premios de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Almería.

El presidente de la Diputación, Javier A. García, ha resaltado el valor añadido de la experiencia que ofrece AJE a los emprendedores almerienses. “Almería es una tierra de emprendedores y gracias a personas como vosotros habéis creado el sueño almeriense”, comenta ante el auditorio.

Del mismo modo, ha asegurado que desde la Diputación quiere caminar junto a estas personas que convierten las ideas en proyectos y los sueños en realidad: “No tenéis nada que agradecer a ninguna administración. Hacéis de la adversidad una auténtica oportunidad y quiero animaros a que sigáis potenciando el sueño almeriense”.

El vicepresidente primero de AJE, José Carricondo, ha sido el encargado de dar la bienvenida a la que ha sido una noche muy emotiva.

Seguidamente, el alcalde de Vera, Alfonso García ha tomado la palabra y ha aprovechado su intervención para dedicar una cariñosa y especial mención a Asprodalba, Asociación para la promoción de las personas con discapacidad intelectual del Levante almeriense, galardonada con ‘Mención Especial’ en la gala Premios AJE Almería 2023.

García ha querido transmitir a “todos los empresarios, autónomos y pymes de Vera que cuentan con un Ayuntamiento que siempre va a cuidar y mimar a su tejido empresarial”, expone. Además, ha agradecido a la Junta directiva de AJE por contar con el pueblo de Vera para celebrar la edición de Premios AJE 2023. “Para mí es un honor, como alcalde de Vera, albergar por primera vez en nuestro municipio la gala de entrega de los premios de la AJE de Almería”, confiesa García. “Nuestra provincia es un ejemplo de progreso y prosperidad. Una tierra con un potencial que todavía no ha tocado techo”, concluyó el edil.

Entrega de premios

En la categoría de ‘Iniciativa emprendedora’, las empresas finalistas han sido la cadena de restaurantes ‘Ukelele Hawaii Food & Burger’, la empresa creadora del programa TPV Hostelería y ‘Martinez Juice’, marca almeriense de zumos elaborados con frutas y verduras.

Ana Belén Carrión, Tesorera de AJE Almería, ha presentado el momento del galardón revelando el nombre del ganador del ‘Premio Iniciativa Empresarial’ que ha recaído en ‘FoodTic’. Han entregado el premio Jerónimo Parra, presidente de la Cámara de Comercio de Almería y, José Carricondo, vicepresidente primero de AJE Almería.

Carlos de la Torre, responsable de FoodTic, explica que el programa TPV de hostelería busca mejorar el sector a través de una digitalización sencilla y práctica, capaz de rentabilizar el tiempo al máximo”, comenta. Además, ha querido agradecer el premio a su familia, a sus padres, a su hermana, a sus suegros y a su pareja. “Este proyecto lo estamos consiguiendo gracias a toda esa gente que nos rodea y hoy les doy las gracias personalmente a todo nuestro equipo”, manifiesta de la Torre.

En la categoría ‘Trayectoria Empresarial’, también han sido tres las empresas nominadas por la Asociación de Jóvenes Empresarios de Almería: el Club Hípico Arena, el Grupo Empresarial Lumar y, Chafarinas Centros Dentales.

El premio ganador en la categoría `Trayectoria Empresarial` ha recaído en la empresa Grupo Lumar, presente en distintos sectores (industria eléctrica, mercado inmobiliario, campo hortofrutícola, telecomunicaciones, mercado internacional, eventos y sector de la belleza y la estética).

Luis Martín, gerente de Grupo Lumar, cuenta cómo en el año 2008 su familia y él sufrieron ‘la crisis del ladrillo’ y Almería les acogió para darles una segunda oportunidad. “Me siento almeriense, porque Almería es la tierra donde hemos podido crecer, donde nuestra empresa se ha hecho grande y, donde hemos podido retomar nuestra actividad profesional”, cuenta visiblemente emocionado. Además, Martín ha agradecido el premio a su familia, su mujer y a todo el equipo que forma Grupo Lumar.

Menciones especiales

Una noche de muchas emociones, entre ellas el momento de las ‘Menciones Especiales’ donde han sido tres los reconocimientos otorgados por AJE Almería. Un detalle que la asociación ha querido tener con aquellos que contribuyen y ponen en valor a la sociedad almeriense.

La primera mención ha sido para la asociación del levante almeriense, Asprodalba donde su presidente Francisco Alonso, ha recogió el galardón entregado por José María Morales, vicepresidente segundo de AJE Almería y Ricardo Céspedes, director comercial de la Voz de Almería.

En segundo lugar, la empresa Microdata también ha sido distinguida con una mención especial por su ayuda a las organizaciones y empresas. Manuel Sanchez Torrecillas, gerente de Microdata, ha sido el encargado de recoger la condecoración otorgada por AJE Almería.

Por último, la mención especial ha sido para la plataforma Mujeres Influyentes de Almería que nace para dar impulso y visibilización al talento femenino de la provincia. La periodista María Montagut, impulsora de MIA ha recogido el galardón.

El colofón, lo ha puesto José González, presidente de la Asociación de Jóvenes empresarios de Almería, animando a los emprendedores a dar el paso de convertirse en empresarios.

En este sentido, el presidente de AJE Almería ha querido diferenciar entre empresario y emprendedor. “Ser emprendedor es un carácter que no solo tiene el empresario, hay empresarios que no son emprendedores, muy pocos, pero los hay. En cambio, sí hay muchos emprendedores que no son empresarios y a todos ellos los animo a que den el paso”, expone González.