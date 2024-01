Presentada la nueva campaña de promoción turística 2024 a todos los veratenses

En la pasada noche del sábado, el Ayuntamiento de Vera llevó a cabo un evento en el Auditorio Municipal mediante el que presentó ante los vecinos de la localidad todos los actos que se habían llevado a cabo en FITUR para promocionar Vera como destino turístico.

Para ello, se realizó la presentación de la nueva campaña de promoción turística de este año "Vera...historias para toda la vida", así como la entrega de la distinción del ‘Sol de Oro’ a Ignacio Martín Lerma, nombrado como embajador por su contribución a ensalzar y mejorar tanto la imagen como la marca turística de Vera.

“Por primera vez, hemos querido acercar a todos los veratenses los actos que acabamos de celebrar en Fitur, proyectando en nuestro auditorio municipal la nueva campaña de promoción turística que hemos presentado y manteniendo una charla-coloquio con nuestro embajador y flamante sol de oro 2024”, destacó el alcalde de Vera, Alfonso García.

Este evento estuvo presentado por la magnífica periodista, comunicadora y presentadora Marta Jaumandreu, que según destacaba ella misma en la gala “casualidades de la vida, fui la primera periodista que anunció el descubrimiento de la Cueva del Arco, uno de los mayores descubrimientos de nuestro protagonista”.

El acto constó de dos partes, una primera institucional, donde la concejal de promoción de la ciudad, Carolina Pérez, presentó la campaña proyectando los diferentes videos y gráficas que ilustran lo que supone el turismo para Vera. Seguidamente, el alcalde realizó su intervención y continuó haciendo entrega del Sol de Oro a Ignacio Martín Lerma.

Los soles de Oro, han cumplido en esta edición 29 años reconociendo la labor de personas, asociaciones e instituciones que, al igual que Ignacio, engrandecen el nombre de Vera, siendo uno de los reconocimientos más importantes que concede el consistorio.

Además el alcalde anunció en su intervención, “esta próxima semana aprobaremos los presupuestos municipales de 2024 con casi 29 millones de euros, de los cuales más de 2 millones y medio estarán dirigidos a los planes de sostenibilidad turística en destino, para poner en marcha diversas actuaciones que mejorarán sin duda la experiencia del turista en visita a nuestra ciudad y nos posicionarán como un destino de calidad. Una inversión acorde con uno de los municipios más importantes y con mayor futuro de la provincia.”

La segunda parte del acto estuvo enfocada en una Charla-Coloquio mediante la que Ignacio hizo un repaso sobre lo que ha supuesto para él participar en la campaña así como exponiendo su trayectoria profesional y los diferentes descubrimientos y obras que ha llevado a cabo.

Esta charla consistió en una entrevista de formato televisivo con la presentadora de TVE, Marta Jaumandreu, donde se charló sobre la vida y trayectoria de Ignacio.

La entrevista comenzó con anécdotas de su infancia en Vera hasta que marchó a estudiar a la Universidad de Murcia. También hubo lugar para hablar en términos generales sobre la arqueología y la importancia neandertal en nuestra tierra.

Por último ambos hicieron un repaso por los diferentes libros publicados por este ilustre personaje: El primero de ellos, un poemario titulado ‘Primer Plano’, que le llevó a recitar hasta el otro lado del charco hablando de sus etapas más juveniles;El libro sobre su bisabuelo “Juan Cuadrado Ruiz”, pionero de la arqueología, y alguien que dio mucho al sudeste de España y a Vera arqueológicamente hablando; Y la última obra “La prehistoria en la mochila” sobre un neandertal que viaja por la península, una manera de conocer cómo vivían, y que haciendo ‘spoiler’ pasa por Almería.

Pero sin duda, lo más importante de la noche para Ignacio según ha destacado a Diario de Almería, fue sentir el cariño de la gente de Vera. “Me sentí muy arropado por la infinidad de amigos, familiares y vecinos, lo que me hizo saltar un poco fuera de mí y que se palpara en el ambiente. Hubo un ambiente muy bonito, muy cercano, y una velada llena de emociones que dejó atrás un poco la campaña de marketing para hablar de eso, de lo que se hace en Vera con ‘verdad’”.

“Supone para mí mucho orgullo y responsabilidad el ser embajador de Vera. Esta campaña me ha sacado de mi zona de confort, ya que estoy acostumbrado a hablar en público pero no tanto a ser la imagen, sino a transmitir el mensaje. Esto es algo que impresiona, pero me han mimado tanto y ha habido tanta verdad, que únicamente he tenido que ser yo”, destacaba Ignacio Martín Lerma.

El acto finalizó con una pequeña sorpresa para Ignacio donde su padre subió al escenario y leyó una emotiva poesía que hizo saltar las lágrimas de su hijo, emocionando también a todos los presentes.