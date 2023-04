El ciclo ‘Psicología y misterio’ de Vera trata de acercarse a los fenómenos paranormales

El ciclo de conferencias que se está celebrando en el municipio de Vera bajo el título ‘Psicología y misterio’ arrancó el pasado miércoles cosechando un rotundo éxito de asistencia y participación.

En esta primera cita celebrada en el Teatro Regio de la localidad veratense, tuvo lugar la ponencia ‘Parapsicología científica’, que, de la mano del neuropsicólogo clínico Ignacio Martín Cuadrado trató de acercarse a las verdades y mentiras que albergan los fenómenos paranormales. Fruto del gran interés que levantó esta iniciativa, el recinto municipal registro un gran entrada, rozando finalmente el lleno.

Durante su exposición, Martín Cuadrado recalcó su visión como profesional y científico para desgranar un asunto que ha generado una gran diversidad de opiniones a lo largo de los años y en la actualidad. El ponente aconsejó utilizar la curiosidad y una mente abierta para acercarse a esta temática, pero manteniendo en todo momento la razón, el análisis y un punto de vista crítico, y hasta un cierto escepticismo.

Asimismo, el psicólogo abogó por el método científico como el más idóneo para investigar los fenómenos paranormales, al tiempo que aclaró que la parapsicología entraña el estudio de los fenómenos y capacidades mentales que parecen no tener una explicación lógica, racional o científica, subrayando a su vez que el hecho de que un suceso no se pueda explicar no significa que no exista.

El ponente habló y analizó también algunos de los pormenores que alberga esta rama de la psicología, incidiendo en la diferencia existente entre aquellos que son fruto de engaños, fraudes, mentiras o errores mal interpretados y entre otros que a día de hoy no cuentan con una explicación rigurosa y continúan siendo misterios por resolver. Unos misterios que Marín Cuadrado continuará tratando de desgranar en futuras conferencias a través de un prisma científico.

Ignacio Martín Cuadrado es una persona harto conocida en el municipio de Vera, Fruto de su implicación con la sociedad que le rodea, fundó en 1979 la Asociación Asprodalba y, desde entonces, se ha afanado por mejorar la calidad de la vida de las personas con discapacidad intelectual, sin dejar de lado su prolífica trayectoria como profesional de la psicología e investigador científico.

El ciclo de conferencias ‘Psicología y misterio’ que acaba de comenzar continuará ofreciendo una serie de ponencias hasta sobrepasada la mitad del mes de mayo, acercándose a asuntos como la vida después de la vida, los enigmas que guardan los sueños o los porqués de las creencias y las supersticiones. La entrada para estos ‘miércoles misteriosos’ es gratuita hasta completar el aforo.