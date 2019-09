Ignacio Martín Cuadrado: el pregonero de las emociones

Para cerrar su discurso, dejó al público asistente unas recomendaciones que dicen mucho sobre su filosofía de vida: “Seguid siendo buena gente. No dejéis nunca de ser niños. Disfrutad de las fiestas. Sed felices, pero ante todo, haced felices a los demás. Olvidad por unos días las preocupaciones. No traigáis dolencias, penas, tristezas, rencores,… Olvidaos por un momento de nosotros los psicólogos. Pero sobre todo, vivid, sentid, reíd, emocionaos y compartir vuestras emociones”. Concluyó el pregón con un “¡vivan las emociones, viva Vera y viva San Cleofás!

Comenzó su discurso con una declaración de intenciones: “Como buen pregonero debería ensalzar y elogiar todo lo bueno que tiene Vera, pero no voy a hacerlo. Voy a ser un pregonero diferente. No de elogios y alabanzas, simplemente de sentimientos y emociones”.

El día que cambió su vida

En 1979, Ignacio Martín vivió una experiencia que marcaría su vida para siempre. «Empecé a interesarme por las personas que eran “diferentes” y empezamos a recabar datos de dónde estaban, porque los tenían encerrados en las casas. No salían, no iban a los colegios», cuenta. «En aquella época se decía incluso que una discapacidad era un castigo de Dios, y estaban aislados». Un día, se desplazó hasta Cuevas del Almanzora porque le dijeron que había un “subnormal” (término que hoy, por suerte, se ha erradicado).

«Cuando llegué, una mujer me dijo que allí no había nadie, pero una vecina, en secreto, me dijo que sí, que lo tenían en la parte de atrás», cuenta como si reviviera el momento. «Cuando fui a la parte de atrás me encontré a un adolescente metido en una cueva, con una cadena puesta en la muñeca, con la comida en el suelo, como si fuera un animal y dando gemidos». Esa dura realidad de la sociedad de finales de los 70 le cambió la vida: «Nunca olvidaré esa mirada. Me sentí tan mal como ser humano… Eso fue lo que nos decidió a trabajar por las personas con discapacidad».

Así, en 1979 fundó Asprodalba junto a su exmujer Pilar Lerma. Nació la famosa mariposa con un ala rota pero que puede volar, que es el símbolo de la asociación.