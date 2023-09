Magia, conciertos y teatro: así es el programa cultural de Vera para este otoño e invierno

El Ayuntamiento de Vera presenta una gran agenda de conciertos y actividades culturales para la temporada de otoño e invierno, que reunirá una serie de espectáculos, con propuestas para todos los gustos y edades, con la intención de ofrecer una alternativa de ocio y entretenimiento.

El alcalde de la localidad Alfonso García Ramos y el concejal de cultura Antonio Jesús Soler Castaño, muestran su compromiso con una programación de calidad para todos los públicos y animan a participar y a disfrutar de esta amplia oferta cultural y de ocio, que acogerá el Auditorio de Vera, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, con representaciones que incluyen música, artes escénicas, magia, humor y teatro.

La temporada comenzará con un gran espectáculo de magia, de la mano del mentalista e ilusionista Anthony Blake, que se podrá disfrutar bajo el título 'Más allá de la imaginación', el viernes 13 de octubre, a las 20:00 horas. Además de este gran espectáculo, el sábado 14 de octubre llegará la 'V Gala de Magia Ciudad de Vera'; el domingo 15 de octubre hará lo propio con la música, la Orquesta ciudad de Vera, con 'Una noche con los clásicos'; el viernes 20 y sábado 21 de octubre será el turno del grupo de teatro Indalo Players, con la obra 'One flew east one flew west', adaptación de 'Alguien voló sobre el nido del cuco' de Ken Kesey y para finalizar el mes de octubre, el viernes 27, Lions Club amenizará con un tributo a Celine Dion; el sábado 28 de octubre será el turno de Patri Psicóloga, protagonizando 'La ansiedad no mata, pero fatiga' y el domingo 29 se podrá ver 'Lady Mambo' con Mariana Collado y Carlos Chamorro.

El mes de noviembre también llegará cargado de espectáculos. A partir del viernes, día 3, los veratenses podrán disfrutar de numerosas representaciones como 'El Quijote no existe', de la mano de Theatrum Producciones; el sábado 11 de noviembre Lions Club ofrecerá un 'Espectáculo de variedades'. Desde el martes 14 hasta el 17 de noviembre se desarrollarán las 'Jornadas Aula Antonio de Torres', con exposiciones, charlas y conciertos dedicados al guitarrista y, como colofón, el sábado 18 de noviembre, tendrá lugar el extraordinario concierto del pianista de flamenco y jazz David Dorantes, que presentará su obra 'El tiempo por testigo'.

Por su parte, el mes de diciembre comenzará el viernes día 1 con la 'III Gala Premios Asprodalba' y continuará el viernes 15 de diciembre con la obra de teatro 'Los Rústicos', de MDM producciones. Cabe destacar la actuación del sábado 16 de diciembre de la Orquesta Ciudad de Almería, con la obra 'Queen Sinfónico' y, como broche de oro para el último mes del año, el jueves 28, el Grupo Infantil Virgen de las Angustias, deleitará al pueblo de Vera con 'Obra Teatral Navideña'.

Las entradas, en el Convento de la Victoria

Todos los espectáculos de la temporada otoño-invierno, darán comienzo a las 20:00 horas y las entradas se podrán adquirir con antelación en el Convento de la Victoria o el mismo día de su exposición, en la taquilla del Auditorio Ciudad de Vera.

Con esta amplia y variada programación, el Ayuntamiento de Vera, tal y como expresa el concejal de Cultura, trata de satisfacer y de cumplir con la pretensión de promover la cultura como elemento de cohesión y de participación social en el municipio.