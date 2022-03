“La risa es la mejor manera de darle un bofetón a las adversidades”

El actor y conocido cómico jienense Santi Rodríguez llega este domingo 20 de marzo a Vera con su nueva propuesta escénica, una comedia teatral dirigida por el también cómico almeriense Kikín Fernández, que reflexiona sobre la muerte en clave de humor. ‘Espíritu’ promete hacer pasar un gran rato a todos los que se animen a acudir al Auditorio Ciudad de Vera a partir de las 20:00 horas, en unos tiempos en los que la risa parece más necesaria que nunca. Una propuesta que bien podría encuadrarse como comedia ‘del más allá’ y que si a algo invita en tiempos poco propicios para la risa es justamente a eso: a no tener miedo a reirse.

–¿Qué se encuentra el espectador que acude a ver ‘Espíritu’?

–Un alegato a la vida de alguien que ha pasado al más allá, visto desde la comedia. Los vivos, a veces, tenemos miedo de los muertos y, quizá sean los muertos los que más razones tienen para temerle a los vivos, por todas las cosas “raritas” que hacemos a diario.

–¿Es el medio teatral el que más le gusta a Santi Rodríguez?

–Sin duda alguna. El contacto con el público, la risa a cada momento, las reacciones que surgen en cada función... no tienen precio.

"Uno no empieza a crecer como persona hasta que no es consciente de sus carencias”

–¿De qué se ríe usted?

–De muchas cosas, sobre todo de mí mismo. Uno no empieza a crecer como persona hasta que no es consciente de sus carencias. La risa, además, es una de las mejores herramientas que tenemos. Por eso, ahora más que nunca, la risa es tan necesaria.

–¿Son realmente compatibles el miedo y la risa?

–Claro que sí. De hecho, en momentos de pánico y miedo, es habitual que la risa aflore.

–Santi Rodríguez ha estado cerca de pasar al otro lado en varias ocasiones... ¿qué ha aprendido en esos trances?

–Que la vida dura un suspiro, que se nos pasa sin darnos cuenta. Eso es algo que sabemos pero que no solemos tener presente en el día a día. Hay que aprovecharla y no hace falta hacer nada extraordinario. A diario seguro que tenemos muchas cosas con las que disfrutar y mucha gente con la que compartir momentos que no volverán si no los aprovechamos.

Admiro la capacidad de observación de Kikín Fernández y su sentido del humor tan exquisito”

–Con la que está cayendo en el mundo, ¿Cómo le hacemos ‘hueco’ en nuestras vidas a la comedia?

–Precisamente con la que está cayendo es cuando más necesitamos hacerle hueco a un momento positivo, a un motivo para soltar una carcajada. La risa es la mejor manera de darle un bofetón a las adversidades.

–Y con la pandemia parece que ‘adormecida’, ¿es optimista sobre la recuperación total de los espectáculos y el público en las salas?

–Claro que sí. La gente necesita apartar los problemas por un ratito. Se nota que el público viene al teatro con ganas de desconectar y sentir que está recuperando lo que antes teníamos habitualmente.

–Kikín Fernández le dirige en esta obra. Háblenos de este cómico almeriense.

–Kikín Fernández lleva colaborando conmigo desde hace mucho tiempo. Es un amigo de toda la vida al que le agradezco muchísimo su ayuda. Esta obra sin él no habría sido posible. Admiro su capacidad de observación, su sentido del humor tan exquisito y, en este caso, haberme dado la oportunidad de disfrutar y aprovechar la dirección de “Espíritu” para sacarle el máximo partido posible.

–¿Por qué hay que ir al teatro a ver ‘Espíritu’?

–Porque nos vamos a enterar de todo lo que se “cuece” en el más allá. Vamos a descubrir misterios que siempre nos hemos planteado sobre “la otra vida”. ¿El más allá dura mucho? ¿Está todo incluído o las bebidas son aparte? ¿Qué me pongo? ¿Necesito una rebequita para estar en el más allá? ‘Espíritu’ es una comedia del más allá que va más allá de la comedia.