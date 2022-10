Apuesta decidida en Vícar por reducir la brecha digital entre las personas mayores

La pandemia ha empujado a todos los ciudadanos hacia la tecnología pero aun así, hay colectivos que tienen grandes dificultades para acceder a internet. Por eso en un mundo cada vez más digitalizado muchas personas se sienten excluidas, especialmente las personas mayores que se vienen incorporando quizás tarde al uso de las nuevas tecnologías. Gestiones sanitarias y administrativas a nivel laboral, comunicación con el centro educativo o en algunos el acceso a ofertas de empleo o determinadas prestaciones, son un problema y se convierten en un dolor de cabeza para una parte de la población. Por ello, con el objetivo de contribuir a romper la brecha digital que afecta a numerosas personas, el Ayuntamiento de Vícar, a través de un convenio Con Ciber Voluntarios ha puesto en marcha un Taller de Alfabetización Digital que impartirán profesionales de esa entidad.

El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, ha subrayado que “la brecha digital se ha convertido en un problema de primer orden no solo para las personas con menos recursos, si no para la mayoría de nuestros mayores que no tienen la formación ni las habilidades suficientes para hacer un uso correcto de estas tecnologías”, con lo que “pedir cita médica, realizar gestiones bancarias, buscar información o mantener comunicación con seres querido que viven lejos es, a menudo, un deseo no satisfecho por no contar con la capacitación digital necesaria”.

Para dar respuesta a esta necesidad, se ha puesto en marcha un taller con horario de 10:00 a 12:00 horas que tendrá lugar los días 13 y 14 del presente mes de octubre, en la Sala de Informática del Centro Social Polivalente de Las Cabañuelas. En estas sesiones se promoverá el uso de los propios Smartphone de las personas participantes, en espacios habilitados con wifi para que todo/as puedan tener acceso y conexión, además de usar materiales que hagan las clases prácticas y motivadoras.

En concreto, el objetivo de la actuación es reducir la brecha digital y facilitar la plena integración social de los más mayores, a través de la adquisición de competencias digitales. Para ello, los contenidos a trabajar van a incluir manejo del correo electrónico, whatsapp, video llamadas y acceso a apps y nociones de gestión sociosanitaria y banca on line, manejo de la Administración Electrónica a través del acceso a las webs de Seguridad Social, Clicsalud y Salud Responde, y banca on line.