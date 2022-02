Vícar aprueba la creación de un centro de fomento y cuidado de aves exóticas

El Ayuntamiento de Vícar ha celebrado esta mañana sesión ordinaria, la primera de este 2022 y la primera de manera telemática, tras lo sucedido con el Pleno del 30 de diciembre, en que por motivos de COVID-19, hubo de suspenderse. Precisamente el orden del día de la sesión ha sido el previsto en aquella ocasión, salvo el primero de los puntos, en que se ratificaba y aprobaba las normas de funcionamiento de estas sesiones telemáticas acordadas en Junta de Portavoces.

Solamente el alcalde, los portavoces de los distintos grupos, incluido el concejal no adscrito Rafael Ruda, y el secretario de la Corporación han estado presentes en la sala Corazón de la Casa de la Juventud y el Deporte. El resto de los concejales han participado telemáticamente desde sus respectivas ubicaciones. Entre los temas tratados, varias daciones de cuenta y la aprobación del proyecto de actuación para la instalación en suelo no urbanizable de un Centro de fomento y cuidado de animales de compañía para aves exóticas, en el paraje El Gabirro, en la zona norte del municipio, que afecta a una superficie de uno 15.000 metros cuadrados.

El citado proyecto, promovido por Aviario Vícar SL, ha salido adelante con la sola abstención del concejal no adscrito, contempla la instalación de jaulas desmontables para albergar las aves , así como la construcción de dos naves, una para loros Yacos y otra para almacén, además de plantaciones de árboles tropicales para el enriquecimiento ambiental de la aves.

También en los puntos decisorios del pleno se han debatido siete mociones, cuatro de ellas presentadas por el concejal no adscrito Rafael Ruda, de las que solo una, la relativa a la presentación y publicación de toda la información relativa a los convenios firmados, con las asociaciones “Movimiento por la Paz”, “Inserta Andalucía”, “Innova Almería” y “Engloba”, dentro de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (ERACIS), logró salir adelante, con la sola abstención del Grupo Popular. Las otras tres, relativas al rechazo al Pasaporte Covid, la creación de un Recinto ferial donde unificar las fiestas del municipio y el establecimiento de medios de transporte gratuitos para menores en verano, fueron rechazadas.

Igualmente fue rechazada la moción presentada por Vox para la ubicación de una zona de reposo para camioneros en el Parque Comercial Viapark , al ser solo apoyada por el concejal no adscrito e Izquierda Unida, mientras que PP se abstuvo y el PSOE la rechazó al considerar que el Vía Park no es el lugar más adecuado para ello, ya que interferiría en los negocios allí ubicados, además de entender que ello debería realizarlo la iniciativa privada y no el Ayuntamiento.

En cuanto a la última de las mociones, presentada por el Grupo Popular, en la que instaba a la mejora de la higiene democrática en el entorno político municipal, se topó con los votos en contra de los concejales socialistas, que descalificaron la exposición de motivos, “que es una expresión perfecta de la higiene democrática que reclama, y está repleta de insultos y mentiras”, llevando al alcalde Antonio Bonilla, una vez más, a pedir al PP “lealtad institucional y nobleza para nuestro pueblo”.