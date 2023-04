“Para los creyentes, pintar a Cristo o a la Virgen nos supone algo especial”

Además de un profesor de Religión sinigual, de un maestro con el lienzo y de un viajero empedernido, Nico es un fenómeno. Pinta, viaja, tatúa, ríe, hace deporte acuático, es amigo de sus amigos y siempre tiene tiempo para cualquier cosa. Y en esos pocos minutos que le da la vida de tranquilidad, expresa a través de su pintura el amor que Jesús derrochó desde la cruz.

–¿Cuándo y por qué empiezas a dibujar de Semana Santa?

–Realmente es un tema que siempre me ha llamado la atención. El primer cuadro relacionado con Semana Santa lo pinté hace mas de 20 años y a partir de dicha obra empecé a hacer algunas mas. Especialmente recuerdo con cariño un tema realizado para la Hermandad de la Borriquita y un retrato del Cristo de la Cena, que doné para esta cofradía y que se encuentra expuesto en su Casa de Hermandad.

–¿Tiene algo de peculiar la pintura religiosa?

–Para otros pintores que no sean creyentes, pintar un tema religioso supongo que será como pintar cualquier otra cosa. Pero para un creyente, cofrade y además profesor de Religión Católica, se torna una obra especial donde pones un sexto sentido.

"Pintar a mi hermandad, la Santa Cena de Almería con todo lo que le rodea, me llena de emoción”

–¿Tiene su público, vende sus obras?

–Normalmente yo trabajo estos temas por encargo, pero lo que he pintado por gusto se ha vendido rápidamente. De hecho, ahora mismo estoy trabajando una serie de retratos de costaleros de Semana Santa que subiré a redes sociales en cuanto estén listos y lo más seguro que duren poco en casa.

–Dígame pasos, lugares, imágenes preferidas...

–Obviamente, para mí la Santa Cena de Almería es mi tema favorito y por supuesto todo lo que la rodea: sus costaleros, pasos, penitentes... De igual modo en la Semana Santa de nuestra ciudad encuentras todos los temas que necesitas, sólo tienes que colgarte una buena cámara al hombro y salir a por tus imágenes, buscando por supuesto el buen encuadre y las buenas luces. Con ello, todo listo para pintarlos a posteriori.

–¿Cuál ha sido la más especial?

–Tengo varias obras que significan mucho para mí, como varios retratos que he hecho a amigos costaleros, la imagen de mi Cristo de la Cena o algunas obras que han terminado vendidas al extranjero a países como Argentina o México.

"En Semana Santa hay temas muy diversos, sólo hace falta mentalidad para buscar temas”

–Además de Semana Santa, ¿hace algo más de pintura religiosa?

–Como comenté anteriormente suelo trabajar estos temas por encargo. He realizado múltiples trabajos para diversas hermandades, he participado en concurso de pintura cofrade y religiosa y en algunos, he ganado premios importantes. También he realizado encargos de pintura urbana-religiosa, ilustrando iglesias y catedrales y por supuesto, he realizado retratos de distintas imágenes religiosas. De igual modo, estoy abierto a que personas interesadas en pintura religiosa se pongan en contacto conmigo y poder abrazar nuevos proyectos relacionados con esta temática. Mis redes sociales están para estos asuntos son tanto Facebook, Instagram o incluso Youtube y me pueden encontrar como artista almeriense Nico Bru.

–¿Qué otros temas le gusta trabajar y que técnica emplea?

–Actualmente, la técnica que suelo trabajar es la acuarela, ya que es limpia y versátil y me permite trabajar rápido y de manera eficaz, compaginando mi trabajo como maestro y mi vida como padre de dos niñas aún pequeñas. Con respecto a los temas , sinceramente me considero hoy día un acuarelista retratista, ya que pintando caras es como mas cómodo me desenvuelvo y se ha convertido en los últimos años en mi temática favorita. Actualmente estoy teniendo bastante éxito en retratos bajo pedido, así que si alguien tiene ganas de tener un buen retrato de sí mismo o de un ser querido, no tiene nada más que contactarme y nos pondremos manos a la obra.