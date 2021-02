Roquetas de Mar impulsa a sus empresas locales en plena crisis mundial y, además, aspira a seguir atrayendo a las de fuera. El más poblado término municipal de la provincia tras la capital camina hacia un nuevo modelo de ciudad, de urbanismo más sostenible, mejores servicios y, sobre todo, más facilidades para la llegada de capital, que siga contribuyendo al espectacular crecimiento experimentado por el municipio en los últimos 25 años.

“Estamos de moda, las empresas nos llaman porque quieren que su cara sea Roquetas de Mar”, reconoce José Luis Llamas, al frente entre otras parcelas de la gestión municipal del Urbanismo, y quien trabaja en perfecta coordinación junto a la edil de Presidencia, Agricultura, Pesca, Comercio, Pymes y Mercadillos, Rocío Sánchez, en un objetivo común y estratégico del gobierno que preside Gabriel Amat, “trabajar de forma transversal en todos los sectores productivos del municipio junto al área de Urbanismo”, tal como apunta Rocío Sánchez, “poder dar las máximas facilidades a nuestros empresarios y emprendedores para que puedan invertir en Roquetas de Mar, que al final va a repercutir en servicios a nuestros vecinos y sobre todo en riqueza para el municipio y empleo”.

El área de Presidencia nació en esta legislatura “para intentar ver de una forma global y colectiva los diferentes sectores y áreas, para ver la proyección de la ciudad desde distintos ejes de gestión”, comenta su máxima responsable. Y para ello, a juicio de ambos ediles, es fundamental contar cuanto antes con un nuevo planeamiento urbanístico de la ciudad, que se acerque a la realidad y circunstancias actuales, muy distintas de las que había en el momento de su aprobación, el año 2009 y, tal como rememora José Luis Llamas, “en pleno boom inmobiliario”.

Un nuevo PGOU

El municipio se quiere convertir en el primero que apruebe un nuevo Plan General de Ordenación Urbana a partir de que entre en vigor la nueva ley andaluza del suelo, trámite por el momento no cumplimentado. Mientras tanto, y como le gusta decir al propio Gabriel Amat, Roquetas está “haciendo los deberes”, y ya ha iniciado los trabajos previos y reservado una partida presupuestaria de 500.000 euros para poder someterlo a votación en Pleno lo antes posible. “Las normas que tenemos en el actual Plan son muy restrictivas para las edificaciones en suelos no urbanizables, hasta el punto de que si un empresario que quiera construir sus instalaciones en Roquetas se desplaza a otro término municipal de nuestro entorno, tiene más facilidades, y es por ello que es necesario llevar a cabo una innovación del PGOU”, explica el edil de Urbanismo. El objetivo, al fin, es “converger con todos los municipios colindantes y que el empresario pueda elegir en igualdad de condiciones dónde quiere instalarse”.

El equipo de Gobierno de Roquetas de Mar es consciente de que hay nichos económicos que pueden hacer crecer a Roquetas relacionados con la agricultura y el turismo. Turismo agrícola y centros de investigación y desarrollo del sector agrícola, por ejemplo. “Ya tenemos varios proyectos sobre la mesa muy importantes, y que podrán ser realidad con el nuevo planeamiento. Pero para que las empresas se instalen aquí necesitamos el desarrollo de algunas zonas. Aspiramos a que no se nos escape ninguna empresa que quiera invertir, hay grandes empresas que están preguntando por algunas zonas que tenemos de suelo terciario y están llevando a cabo innovaciones sobre nuestro Plan General”, apunta José Luis Llamas. “Por eso también lo vamos a renovar, porque son puestos de trabajo, es escaparate. Las circunstancias actuales hacen que el PGOU sea un freno, era un plan ambicioso, pero para un modelo de ciudad concreto que ahora no tiene encuadre verdadero”.

Plan Impulsa2

La realidad ahora es emprender, claro, pero lo es mucho más, si cabe, impulsar. “Esperemos que la crisis sanitaria no se alargue mucho en el tiempo, pero sabemos que la crisis económica va a seguir existiendo varios años más. Por ello, lo prioritario para el equipo de Gobierno es depositar el máximo de dinero posible para que nuestras empresas sobrevivan, porque lo fundamental y en lo que nos basamos es que el empleo se mantenga y los comercios no tengan que cerrar”, asegura Rocío Sánchez, quien explica que, mientras justo se acaba de cerrar el plazo (el pasado 23 de febrero) para recibir solicitudes del Plan Impulsa2, “ya estamos preparado el tercero, con el que ayudaremos a más sectores, tales como el turístico o el de los taxis”. En esencia, el Plan Impulsa2 destina 2 millones de euros con los que subvenciona hasta el 70% de los gastos de comercios, autónomos y pequeñas empresas de Roquetas desde mediados de marzo de 2020 y hasta el 31 de diciembre. Y no solo gastos directamente derivados de la crisis sanitaria (medidas higiénicas, medidas de seguridad…) sino también desembolsos como los de luz, agua, teléfono o alquiler. En cuanto al próximo ‘Impulsa3’, Rocío Sánchez explica que “se están estudiando otras fórmulas de subvención para que los beneficiarios tarden menos tiempo en obtener la ayuda. En estas bases se está incluyendo la adquisición de material informático para favorecer las ventas online u obras menores que se hayan acometido para la habilitación de negocios de cara al cumplimiento de la normativa”.