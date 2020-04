El filial rojiblanco confía en jugar la promoción de ascenso

Agustín Sánchez, coordinador de la Academia de la UDA, pasó por los micrófonos de UDA Radio para lanzar un mensaje de optimisto acerca del filial. "Todo lo que hay ahora mismo son rumores y suposiciones, pero no hay nada confirmado. Hay que mantener la calma y esperar porque puede pasar cualquier cosa. La Federación tiene que decidir qué va a pasar".

De momento, Sánchez aboga por no tirar la toalla. "Tenemos posibilidades de terminar la temporada o jugar una promoción. Se lo digo siempre a Nandinho. Lo que ocurre es que se pasan muchas horas en casa y se le dan muchas vueltas a la cabeza", apunta el coordinador que personalmente sí que acabaría la temporada en Tercera División: "Lo más justo con todos los equipos que forman el campeonato es acabar la competición ya fuese en julio o en agosto. Si Segunda División se juega, Segunda B y Tercera se debería también. No tendría sentido que Segunda acabe y Segunda B y Tercera, no. Si tienen que tocar algo, que sea a la próxima temporada, conocer el reglamento al inicio, pero este curso tiene que acabarse sí o sí".

Finalmente, Agustín ve con buenos ojos una Liga de Filiales. "La Segunda B Pro no es viable porque estás condenando a un montón de equipos, que bajarían una categoría. No la van a aceptar, es prácticamente inviable. A mí personalmente me gustaría una Liga de Filiales porque se enfrentarían los chavales contra gente de su nivel, con propuestas diferentes y que quieren dar el paso al primer equipo".