Akieme, cerca de firmar por el Stade de Reims

La UD Almería y el Stade de Reims han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Sergio Akieme. Según apuntan algunas fuentes el lateral zurdo rojiblanco viaja hasta Francia para pasar el reconocimiento médico y estampar la firma de su nuevo contrato. En función a la información publicada por el periodista Fabrizio Romano, especialista en mercados de fichajes, el negocio para la UDA podría ser redondo ya que en las últimas horas el cuadro galo habría mejorado su última oferta.

🚨🔴 EXCL: Stade Reims are closing in on Sergio Akieme deal. Agreement in place with Almería.



Understand Almería will receive €10m add-ons included.



Deal will also include 20% sell-on clause.



Medical booked for Akieme in France. pic.twitter.com/5oLBm7uQBe