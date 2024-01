Aleksandar Radovanovic firma con el Almería y mañana podría debutar

Veinte días después del comienzo del mercado invernal de fichajes, Aleksandar Radovanovic se convierte en el primer fichaje de la UD Almería de cara a esta segunda parte de la temporada. El serbio se compromete con la entidad rojiblanco hasta junio de 2025 para vestir la casaca almeriense para la próxima temporada y media.

A pesar de que inicialmente se había hablado de una cesión con opción de compra, finalmente llega libre del KV Kortrijk, colista de la Belgian Pro League. Este viernes aterrizó en Almería para firmar su contrato y pasar reconocimiento médico junto con los doctores del club. En la jornada sabatina, el futbolista ha completado el primer entrenamiento con el grupo en la sesión de hoy, en la que el serbio ha conocido a sus nuevos compañeros.

Gaizka Garitano ha valorado el fichaje del central en la rueda de prensa de este mediodía, en la que ha comentado que “es el perfil que necesitábamos, ya que era necesario reforzarse con un central zurdo y cumple con las características que buscábamos”. El entrenador ha indicado que se estaban intentando su inclusión en la convocatoria para el duelo de este domingo, aunque todavía quedaban algunos asuntos por confirmarse.

Tras la rueda de prensa, el jugador ha sido inscrito en la página web de LaLiga, así que no había impedimentos para que fuese de la partida en un encuentro contra el Real Madrid en el que no estará César Montes por lesión. Aunque no ha aparecido en la lista de convocados inicial, Aleksandar Radovanovic ha acabado viajando con el equipo, como ha adelantado el periodista Antonio Martínez.

De esta forma, el jugador estará en el Santiago Bernabéu a disposición de lo que considere el técnico vasco, que lo podría hacer debutar en competición liguera. El conjunto unionista ha completado de esta forma la única ficha que quedaba libre. El zaguero portará el dorsal 16 hasta final de temporada.

Asimismo, el defensor de 30 años completará una defensa que, salvo sorpresa, queda cubierta con la llegada del serbio. Con Montes, Chumi y Kaiky como centrales, y con Édgar pudiendo cubrir tanto la zaga como el centro del campo, los planes solo cambiarían con una salida del brasileño en esta ventana de traspasos.

Con la inminente llegada de Luka Romero, la dirección deportiva trabaja ahora en el apartado de salidas con la marcha de algunos jugadores que tienen que hacer hueco a las nuevas incorporaciones. Garitano ha apuntado este sábado a perfiles de "futbolista jóvenes o algunos que no tienen minutos", por lo que algunos nombres como Lázaro o Puigmal podría acabar saliendo.