Alfonsín, el último míster que puntuó con el Almería en Butarque

Un 10 de mayo de 2004 fue el último resultado positivo del Almería en Butarque. Dieciocho años (no todas las temporadas han coincidido en la misma categoría) sin lograr un punto en tierras pepineras, un empate que bien podría servir este domingo para conseguir el ascenso, caso de que el Eibar gane o pierda en Alcorcón.

En aquella ocasión, el punto sirvió para ir amarrando la salvación. La temporada había comenzado fantástica, se le torció a Casuco y Alfonso García tuvo que echar mano de Alfonsín para que le sacara las castañas del fuego. Como siempre hacía el exjugador de la Agrupación Deportiva Almería. El onubense, ya retirado, recuerda como si fuera ayer ese partido.

"Veníamos de ganar al Elche, y logramos un empate en Butarque, aquello fue extraordinario porque era un rival directo. Después empatamos también en Vallecas y metimos abajo al Rayo. Finalmente ganamos en casa al Elche y Sporting que nos dieron la permanencia", apunta Alfonsín que firmaría encantado que se repitiera el resultado y el final feliz de esa temporada: "Si con ese punto se asciende, fenomenal. Pero creo que el Almería debe de salir a ganar. Fuera de casa es un equipo más suelto, tiene más personalidad. El otro día vi al equipo en casa agarrotado, no estaba tan metido en el partido como el Alcorcón. Muchas veces el jugador se queda en blanco en partidos tan importantes".

El extécnico rojiblanco tiene claro que el Almería debe de tener tranquilidad y jugar el partido como el equipo ha demostrado en anteriores ocasiones. "Depender de ti evita que tengas el miedo escénico de mirar resultados, de esperar favores de otros equipos. El Leganés no se juega nada y eso influye" y hace que Alfonsín sea optimista: "Sigo diciendo que el Almería es de los mejores equipos de la categoría y eso lo tiene que demostrar en Leganés. Ha estado mucho tiempo en ascenso directo y el fútbol no le puede jugar otra mala pasada. Llegar al play off sería muy duro".

El onubense verá el partido, tenso, con muchos nervios, desde su casa. "Sufro mucho y veo el partido a trozos. Alterno la televisión y la radio, voy cambiando dependiendo del resultado. Me cuesta ver partidos tan tensos, tan duros, donde nos jugamos tantísimo".

Finalmente, Alfonsín se alegra y alaba el gran trabajo que ha hecho esta temporada Francisco en el banquillo del Elche. "Lo más importante es que tiene su sello de fútbol: ha ido escalando e innovando. Cuando no te salen las cosas, tienes que dar un paso adelante como entrenador y él lo ha hecho", finalizó por teléfono el exentrenador rojiblanco.