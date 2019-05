Alfonso García, a llenar la caja

El primer paso del nuevo proyecto pasa por renovar a Fran Fernández y el máximo accionista indica que espera la respuesta al ofrecimiento del club (dos años y aumento salarial): “Le pasamos una oferta y Fran la está estudiando, esperamos que la acepte. Yo creo que incluso sabe futbolistas que se están hablando del año que viene y otros que están firmados y no lo decimos por no desestabilizar a sus clubes. Es nuestra primera opción y en una o dos semanas tiene que decidirse porque estamos inmersos en la política de fichar. Hay algunas operaciones hechas que no han trascendido a la prensa”. Otras como la del central Tano (Lleida), sí.

El exrojiblanco Francisco anuncia que no seguirá en el banquillo del Huesca

Con un nudo en la garganta y visiblemente afectado, Francisco Rodríguez, tras regresar de Sevilla, donde el equipo cayó el domingo por 2-1 ante el Betis, desveló el secreto que guardaba desde el martes pasado, cuando había dado a conocer al club, una vez consumado el descenso a Segunda División, su respuesta sobre la oferta de renovación con la SD Huesca que tenía encima de la mesa desde diciembre. “He decidido que no voy a seguir la próxima temporada”, anunció en los primeros minutos de su intervención en la sala de prensa de El Alcoraz. “Es una decisión profesional que me ha hecho pasar la peor semana desde que estoy aquí porque en lo emocional hubiera firmado muchos años de contrato por la cercanía al club, a la afición, a la ciudad y a los oscenses en general”, expuso. Sin embargo, “como entrenador debía hacer lo que mi cabeza me pedía y he entiendo que para mí y para la entidad esto es lo mejor”, se sinceró quitándose el peso de encima. Así, según informa ‘Heraldo de Aragón’, se ha guiado por dos vectores a la hora de decir adiós, por un lado la fatiga psicológica y por otro entender que lo mejor para su carrera como técnico era buscar nuevos horizontes.