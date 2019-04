Álvaro Giménez: "¿El pichichi?, ¿por qué no?"

-Sí, sin duda es mi mejor año. Estoy disfrutando, muy cómodo, me siento querido y a la afición espero demostrarle en el campo el cariño que me da.

-Creo que Corpas sí va a llegar y a Juan Carlos, si no pasa nada, se la deben quitar porque se ve que no es él quien hace la falta. Si fueran baja serían importantes, pero hay equipo y jugadores que pueden sustituirlos y a buen seguro lo harían bien también.

-Al final penaltis se van a fallar. Si porque falle uno no voy a tirar otro... No hay que pensar así, decidí tirarlo yo, sabía que iba a meterlo y así fue. Espero continuar ayudando al equipo con trabajo y también con más goles.

-La verdad que no había pensado en eso, excepto el penalti, sí. Estoy en una buena racha, me cae todo y es gol. Intentaré alargarla lo máximo, espero que hasta el final.

Corpas, Rioja y Álvaro al margen en la vuelta a los entrenamientos

El plantel rojiblanco se ha ejercitado en el anexo Mediterráneo tras llegar el lunes de Tenerife. En la sesión, entre lluvia y rachas de viento, no han participado Álvaro Giménez, Rioja ni Corpas, todos ellos al margen por distintos motivos. En el caso del extremo jiennense se retiró nada más iniciarse la segunda mitad en el Heliodoro Rodríguez López por molestias en su tobillo izquierdo que apuntan a un esguince leve, a expensas del parte médico oficial, que no le impediría en principio ser de la partida el sábado ante el Oviedo. Álvaro y Rioja no se ejercitaron más por precaución y para evitar sobrecargas, debido al sobreesfuerzo físico que ambos desarrollaron ante el cuadro chicharrero. El club tiene previsto recurrir la tarjeta vista por Juan Carlos Real, que es la quinta en su cuenta particular y le impediría medirse al Oviedo.