Alfonso García trabaja en un convenio con el fútbol chino para formar jugadores

Al terminar la presentación de Óscar Fernández, Alfonso García realizaba un repaso a la actualidad del club y sorprendía al desvelar que trabaja desde hace tiempo en cerrar un convenio de colaboración con un club chino para formar jugadores: “Estamos negociando si pudiéramos traer 100 niños de China, un acuerdo que con el tiempo nos ayude a hacer la Ciudad Deportiva. Estos señores ya han estado aquí porque quieren exportar a niños de entre 12 y 18 años”.

El viejo anhelo de la instalación para las bases sigue muy presente, aunque el presidente del Consejo de Administración se muestra reacio a la solución planteada por Martín Doblado, delegado de la Federación Andaluza en Almería, al ofrecer los terrenos ubicados en Barranco Hondo para ello: “Las condiciones no llegan a lo que yo quiero hacer como Ciudad Deportiva. Tenemos un convenio con el Ayuntamiento que sí reúne dichas condiciones [en la Vega de Acá, aunque en realidad habría que concesionarlo de nuevo]. El día que me meta será todo ensamblado, no para hacer un campo y luego lo demás”.

Profundizando en el trato en ciernes con el fútbol asiático, al máximo mandatario se le ve optimista a la par que enigmático con el futuro de la entidad indálica: “Creo que lo mejor está por llegar, aunque vaya muy lento. Por los contactos que estoy teniendo y viendo, hay que esperar a que la gente se lance”.

El fantasma de la ya manida venta de la entidad ha revoloteado de nuevo por la sala de prensa y el actual propietario quiso matizar que el día que decida vender su participación (próxima al 99% de las acciones) será con todas las garantías: “Lo que interesa es el club, indistintamente de quién esté o sea el presidente lo importante es que el club siga creciendo. Un comprador tiene que ser alguien con capacidad, ojalá se produzca y lo diría el primero. Lo que ha llegado no es fiable”.

Alfonso García: "Un comprador tiene que ser alguien con capacidad, ojalá se produzca y lo diría el primero. Lo que ha llegado no es fiable”

En su amplia intervención, Alfonso reiteraba un par de ocasiones que el plantel cuenta con dieciocho efectivos firmados (a los diecisiete sabidos debe sumarse el franco-argelino Yanis Rahmani, del Mirandés, cerrado desde enero) y confirmó que a fecha de hoy “ni son todos los que están, ni están todos los que son”. Cuestionado acerca de si el presupuesto será expansivo, aludió a que solo con lo que dé más de sí la televisión por la mejoría clasificatoria, 300.000 o 400.000 euros”.

Ante el presumible interés suscitado en los últimos días por el Levante Unión Deportiva para hacerse con los servicios de Miguel Ángel Corona de cara a configurar su nueva dirección deportiva, Alfonso García se muestra muy tranquilo al respecto: “Corona tiene un año más de contrato y está ilusionado con el proyecto. A mí no me ha comentado nada de interés de otros clubes”, zanjó el presidente rojiblanco.