El Almería clama contra el arbitraje: "Nos han robado este partido"

El conjunto rojiblanco se ha ido de vacío del Santiago Bernabéu después de recibir una remontada cargada de polémica. Gaizka Garitano ha comparecido ante los medios de comunicación para hablar, o más bien no hacerlo del todo, ya que se expone a una seria sanción del comité. El técnico rojiblanco ha señalado que "todos habéis visto lo que ha sucedido en los noventa minutos".

Por su parte, Marc Pubill, Gonzalo Melero y Édgar González han atendido a los reporteros y han expresado su contrariedad a las decisiones arbitrales que han acabado marcando el encuentro. El más duro ha sido el jugador madrileño, canterano del conjunto blanco, que ha insistido en que "nos han robado este partido".

Garitano: "Es una putada para estos chavales"

Expulsión: "Me han expulsado justamente porque he estado protestando bastante durante todo el partido. Es verdad que he protestado bastantes acciones, pero ha acabado expulsándome. No podía hacer otra cosa que protestar sus decisiones".

Decisiones arbitrales: "Habéis visto el partido. Lo que ha pasado se ha visto. Si digo mi opinión me sancionan por hablar. Mi opinión no sirve para nada porque lo habéis visto todos".

Planteamiento: "Hemos decidido poner dos marcadores rápidos como Kaiky y Chumi sobre sus dos atacantes, con Édgar libre. Después le queríamos dar el balón a sus centrales y hacernos fuertes en el medio con una línea de cuatro. Los jugadores han interpretado bien la idea. Hemos hecho un gran partido para sacar algo importante de aquí, pero es una pena que el esfuerzo no tenga recompensa. Es una putada para los chavales en la situación en la que estamos".

El árbitro: "Este partido lo ha visto mucha gente. Mi opinión no vale para nada. Se ha visto lo que ha pasado en los 90 minutos y ese es el mejor resumen. No suelo hablar de los árbitros, pero para poner una frase en la que diga algo cuando estoy más caliente que... si ya habéis visto lo que pasado. No es la primera vez que me pasa aquí. No tengo palabras para describirlo. No tengo palabras. ¿Qué voy a decir?".

Dion Lopy: "Solo hace falta que nos quiten algún jugador [Dion Lopy] con los problemas que tenemos. Espero que no salgan los que estén jugando. Queremos refuerzos, no que se vayan los que están participando".

Situación: "No hemos ganado ningún partido, pero ya habéis visto cómo compite este equipo, contra todos los rivales. Hemos estado muy cerca de ganarlos o empatarlos".

De los jugadores, el primero en hablar ha sido Marc Pubill, nada más acabar el choque. El lateral ha comentado en los micrófonos de DAZN que "el equipo ha hecho un gran partido". Sin embargo, ha señalado que "nos hemos puesto por delante y creo que alguien ha decidido que aquí no podíamos ganar y así ha sido. No hay nada más".

Posteriormente, el siguiente en hablar ha sido Édgar González, que también ha aportado su punto de vista de los hechos sucedidos en el Santiago Bernabéu. El último era Gonzalo Melero, cuyas declaraciones han sido las más claras.

Édgar: "Esto debe ser una competición justa"

Sensación: "Es una sensación de impotencia, de no saber qué pasa. Lo hemos visto clarísimo en la televisión. El otro equipo podía decirle de todo al árbitro a un metro y a nosotros nos saca tarjeta por cualquier cosa. Había mucha diferencia. Entiendo que un equipo es el Madrid y el otro somos nosotros, pero esto debería ser una competición justa para todos. A veces cuesta verlo".

Acciones polémicas: "Mi sensación es que la primera es falta clarísima [penalti de Kaiky] y después es mano en el segundo gol. No he visto el tanto que nos anulan a nosotros, no puedo hablar de esa. Mi sensación es que no es nada, pero no puedo hablar tanto".

El árbitro: "Al final ha sido una suma de muchas cosas. Todas las decisiones acaban cayendo de su lado. Ahora estamos en caliente y es difícil analizarlo bien".

Nivel arbitral: "No me toca a mí valorar el nivel del arbitraje español. Nosotros tenemos que centrarnos en lo nuestro. No vamos últimos por los árbitros, pero en partidos así, donde das la cara y compites, te duele lo que ha pasado".

Penalti de Kaiky: "Me impulso y Rüdiger no me deja levantarme. Si esos contactos no son falta... si la vara de medir es esa, la de Lopy tampoco tiene que ser falta. Vosotros [medios de comunicación] sois los que lo habéis visto con más tomas e imágenes".

El equipo: "Necesitamos puntos. Las sensaciones son buenas, estamos compitiendo bien desde hace semanas, pero hay que ganar".

Su gol: "Si lo repito, no sé si me saldría igual. Contento por esa acción".

Melero: "Estamos a años luz de otras ligas"

El partido: "Nos vamos con la sensación de que nos han robado este partido, así de claro. Creo que no se podía hacer más desde fuera para meterlos en el partido: el penalti, el gol con la mano, que hace el gesto, el gol anulado, que es un forcejeo".

LaLiga: "Si queremos ser la mejor liga del mundo, como se está comentando mucho, pero estamos a años luz. Me cuesta decirlo y me jode, pero estamos a años luz. No hay por donde cogerlo. Ya van varias este año. Si no te quejas, no te ayudan, esto es así".

Decisiones arbitrales: "Nunca hemos dicho nada, pero lo de hoy pasa todos los límites. Es una auténtica pasada. Esa es la sensación. Después del esfuerzo en la situación en la que estamos...".

Actuación: "Lo hemos hecho todo, incluso marcar después de recibir el primer gol de la forma que ha llegado, pero es que hasta en eso también te perjudican. El fútbol español está a años luz de la Premier".