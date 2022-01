El Almería despide un enero negro en el Tartiere

Por fin se acaba el mes de enero para el Almería. Un mes negro, los peores 30 días en cuanto a resultados desde que Rubi dirige a los rojiblancos. Con propósito de enmienda, mejor dicho, con ganas de darle la vuelta a la tortilla, los indálicos tratarán de reencontrarse con su concentración y eficacia, en un estadio donde grandes dosis de ambas cualidades van a hacer falta.

Hasta ahora, los almerienses, que han perdido su condición de líderes de la clasificación y ahora son segundos, se han visto perjudicados por las numerosas bajas, lo que ha motivado que su entrenador, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', haya tenido que buscar un once con esas dificultades de no tener una referencia en punta, siendo Ramazani el elegido.

Si Sadiq está, es claro que será el pichichi del equipo el que ocupe esa posición para liberar al belga y que éste aparezca por la banda. Esa es la única duda de un equipo que se aferra a las sensaciones, más allá de que los resultados no cuajen en la mayoría de las veces por falta de efectividad en ataque, porque ante el Eibar ensayó el disparo en un buen número de ocasiones sin que el gol llegara.

También es cierto que la rémora viene motivada por la pérdida de la efectividad en defensa, con faltas de concentración que ha costado goles. El equipo de 'Rubi' acude a la cita en el Carlos Tartiere con las bajas de Dyego Sousa, José Carlos Lazo y Dani Carriço, alguno de los cuales podría reaparecer la semana próxima en el partido que disputarán frente a la relanzada UD Ibiza que dirige Paco Jémez.

Para este sábado no se aventura más cambio que la posible presencia de Sadiq Umar y la vuelta de Pozo al lateral diestro, con lo que Aitor Buñuel, titular frente al Eibar, saldría del once para dejar sitio al nigeriano, al que se le ha echado en falta en este inicio de año. El Látigo de Kaduna acudiría con un solo entrenamiento con el resto del equipo, pero viene de estar compitiendo y conoce perfectamente al equipo, por lo que Rubi valorará su presencia tras hablar con él en el entrenamiento.

Partido clave para el Oviedo

El Oviedo, por su parte, tiene claro que la liga no se acaba este sábado para ellos, pero lo cierto es que la visita del Almería se ha convertido en un nuevo partido clave para acercarse a unos puestos de promoción que siguen resistiéndose a los azules. La plantilla oviedista ha pasado de poder estar metido en ellos a quedarse ahora a cinco puntos y con el orgullo herido tras pinchar en el Heliodoro (4-0 ante el Tenerife) en el que ya es el peor partido del año del conjunto carbayón.

En El Requexón se ha pasado página rápido y se enfoca ya el duelo ante el Almería como una nueva oportunidad: cuando acabe enero, los de Ziganda se habrán enfrentado a cuatro de los seis equipos que ocupan los puestos de arriba y, salvo en Tenerife, han puntuado ante todos -victoria ante la Ponferradina y empate frente al Eibar-.

Ganar al Almería sería clave para no desengancharse y supondría ponerle un buen broche a uno de los meses más exigentes de la temporada, aunque para ello Ziganda no sabe aún si cuenta con Brugman, que ya no jugó en el Heliodoro por unas molestias y se ha entrenado al margen toda la semana, por lo que es duda.

Luismi y Jimmy están llamados a repetir en el doble pivote si el uruguayo no está para asumir riesgos, y Ziganda cuenta con las ya sabidas bajas de Tomeu Nadal -ausente desde hace una semana- y Matheus Aiás, aún recuperándose de su esguince de rodilla.