El Almería B gana a El Palo y mantiene la esperanza (2-0)

El Almería B no se rinde en su búsqueda del ascenso y va a pelear por él hasta que se lo permitan las matemáticas. Después de fallar el fin de semana en Antequera, los de Nandinho tenían que ganar a El Palo en el anexo y lo hicieron ayer. El fin de semana tienen otro duelo importantísimo en el que no puede fallar ante el Vélez Málaga, con el objetivo de alcanzar el tercer o cuarto puesto que les dé opciones de buscar el segundo de los play off de ascenso.

El encuentro de ayer ante El Palo estuvo dominado de principio a fin por los rojiblancos. De hecho, los dos goles llegaron pronto. A los 8 minutos, Olivera caía en el área malagueña y el colegiado señalaba penalti. Caballero no fallaba. Cinco minutos después, robaba Robles en la salida de El Palo, se asociaba con Olivera para trenzar el 2-0.

A partir de ahí, el filial jugó con el resultado y amarró tres puntos que les permite mantener opciones de ascenso.