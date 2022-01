El Almería juega al despiste con Sadiq

Como últimamente se estila en el mundo del fútbol, cuantas menos pistas se den al adversario, mejor. De esta forma, el Almería quiere guardarse el as en la manga de Umar Sadiq para jugar en Oviedo. Tratar de sorprender al rival es la mejor arma para que los de Ziganda no estén preparados. Al nigeriano no se le vio en la tarde de este viernes a la llegada al entrenamiento, que era a puerta cerrada. En su habitual información diaria, el club tampoco informó sobre la situación del goleador, que debería haber llegado "en las próximas horas" en palabras de Rubi en la conferencia de prensa del jueves.

Así las cosas, parece difícil que Sadiq pueda estar en el Carlos Tartiere, pero su presencia tampoco está descartada. El nigeriano tiene ritmo competitivo, conoce perfectamente al equipo y con que esté a la hora de subirse al avión, habrá suficiente. Eso sí, de momento no hay pistas sobre si está ya en Almería o todavía no ha llegado.

En las redes sociales se especuló con la posibilidad de que el goleador estuviera 'tocado' y por eso disputara pocos minutos con Nigeria, extremo que no ha sido confirmado. Es una manera especulación. De hecho, de estar ya en Almería, el futbolista habría pasado los pertinentes análisis de Covid-19 y físicos para ver su estado. Habrá que esperar hasta la previa del choque este sábado en el Tartiere para saber si Sadiq está en la convocatoria de Rubi o no.