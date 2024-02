El Almería y el sobrevenido gafe del '9'

El aterrizaje de Turki Al-Sheikh y su equipo, encabezado por Mohamed El Assy y Joao Gonçalves, supuso un cambio de paradigma en la UD Almería a todos los niveles, particularmente acentuado en el músculo financiero que ha permitido al conjunto rojiblanco convertirse desde agosto de 2019 en uno de los grandes animadores de cada mercado de fichajes, aun en la época del equipo en Segunda División. Alfonso García apenas pudo dar en su etapa el pelotazo de la venta de Felipe Melo a la Fiorentina porque las fichas que abonaba eran raquíticas, algo que mejoró con creces la actual gestión. Si pagas bien es más fácil vender bien después.

Los mayores aciertos de la dirección deportiva rojiblanca llegaron en la posición que marca el devenir del plantel a lo largo de una temporada, la de delantero centro. La primera gran apuesta fue por Darwin Núñez. Por entonces el ariete uruguayo de Artigas era un completo desconocido en Europa, pero tras solo un año con la elástica indálica hacía las maletas rumbo al Benfica dejando en las arcas del jeque saudí 24 millones de euros.

Su reemplazo era otro completo desconocido para la liga española, en desgarbado atacante nigeriano que llegaba de la exótica liga serbia (militaba en el Partizán de Belgrado) tras no cuajar en la Roma. Sadiq Umar tenía un potencial no visto por otros equipos pero estaba en el radar de El Assy y Gonçalves, quienes no dudaron en firmarlo para la primera gran intentona de asaltar la máxima categoría. Con el africano a las órdenes de Rubi ese ansiado ascenso resultó más sencillo. Su impacto en Segunda fue tal que la Real Sociedad no dudó en poner 20 millones sobre la mesa para hacerse con sus servicios.

Suele decirse que no hay dos sin tres y tampoco se falló en la elección del sustituto para Sadiq. De El Bilal Touré, otro gran desconocido procedente del Stade Reims todos los aficionados volvieron a pensar que era un melón por calar. Traía números discretos de la liga francesa, pero en España encajó a la perfección en el ecosistema rojiblanco, al punto de irse traspasado a la Atalanta tan solo una campaña después por la estratosférica cifra de 32 millones de euros (29 fijos y 3 en bonus).

Todo hacía indicar que las nuevas apuestas de la UDA para la demarcación de '9' seguirían los mismos derroteros que Darwin, Sadiq y El Bilal, pero con Luis Suárez e Ibrahima Koné arrancó el gafe. El cafetero firmó en el mercado invernal de 2023 cedido por el Olympique de Marsella con opción de compra de 8 millones que finalmente se ejecutaría en verano, mientras que por el malí, compañero de selección de El Bilal, el Almería abonó al Lorient galo 7'5 millones, que pueden alcanzar los 9 en función de una serie de variables.

Arrancó un curso 2023-2024 en el que los rojiblancos debían afianzarse en Primera sin pasar aprietos, pero las lesiones se cebaron con sus arietes. Primero fue la fisura de Luis Suárez en el peroné con posterior recaída que dejaba al colombiano fuera de juego. Y sin margen para que pudiera relevarlo en el puesto Koné sufría la rotura del tobillo en un amistoso con su combinado nacional.

Hubo que recurrir a la desesperada a las soluciones de Marciano Sanca y Marko Milovanovic, jugadores con ficha del filial pero dinámica del primer equipo desde pretemporada. Gaizka Garitano no llegó a creer nunca ni en el bisauguineano, que acabó recalando a préstamo en el Alcorcón durante la ventana de enero, ni tampoco en el serbio, resaltando la inexperiencia de ambos y el estar demasiado 'verdes' para la exigencia de Primera.

Con todo, las cualidades físicas de Marezi parecieron impresionarle más, dejándolo como recambio de quien debe ser nuevo killer indálico hasta final de temporada, el hondureño Lozano, cedido por el Getafe. El Choco se estrenó en la segunda mitad en Mestalla y ante el Athletic fue titular por la sanción de Baptistao, quien había asumido ese rol de forma improvisada ante las prolongadas ausencias de Suárez y Koné. El atacante centroamericano tuvo una buena ocasión para estrenarse como goleador ante el cuadro vizcaíno en un buen remate de cabeza detenido por Unai Simón, pero aún no ha visto puerta.

Y su relevo tampoco en la noche del lunes tampoco estuvo afortunado en la definición de una ocasión que pudo cambiar el gafe que parece haberse cernido sobre la UDA en general y su delantera en particular a lo largo del presente curso. Marezi recibió un pase medido de Melero para culminar una gran transición del equipo en el minuto 89 de juego, pero el balcánico reventó la bola ante la salida de Unai para achicar portería, topándose con el poste. La situación tal vez hubiera demandado mayor sutileza por su parte, buscar algún ángulo o picársela al arquero, pero la oportunidad se fue al limbo.

Son ya cinco jornadas las que acumulan los de Garitano sin ver portería en el Power Horse Stadium, una sequía realizadora que arrancó tras caer por 1-3 ante la Real Sociedad el pasado 11 de noviembre. El tanto de Arribas aquel día fue el último que vieron los ojos de los aficionados rojiblancos en su estadio, ya que frente al Betis, Mallorca, Girona, Alavés y Athletic no se vio portería. Más de tres meses sin marcar en casa de un equipo que, siendo colista, ha convertido más dianas (22) que rivales como el Cádiz (15), Mallorca o Rayo Vallecano (ambos con 21), teniendo a tiro en esa estadística a otros como Alavés (24), Las Palmas (25), Granada o Celta de Vigo (26). Ningún otro oponente, eso sí, ha encajado más tantos que los almerienses, 51 en total, por los 48 del Granada o los 46 del Villarreal, que les van a la zaga.