Ancelotti: "El Almería sigue vivo y va a pelear el partido"

El técnico italiano Carlo Ancelotti reconoció que sus titulares han recuperado bien el desgaste realizado en Copa del Rey ante el Atlético de Madrid, con prórroga el pasado jueves, y dejó entrever que no hará rotaciones masivas en el duelo ante el colista de LaLiga, el Almería, porque explicó que "el objetivo no es dar minutos", sino "ganar partidos".

El entrenador del Real Madrid mostró respeto por el Almería resaltando los buenos partidos que hizo en los que mereció un mejor resultado. "Nuestro pensamiento está en el partido de mañana ante un equipo que los datos dicen que sólo tiene seis puntos, pero mereció ganar al Girona, el Atlético pidió la hora en el Metropolitano y tuvo empatado hasta el final al Barcelona. Les tenemos que respetar porque tiene calidad pese a sus pocos puntos. Sigue vivo y va a pelear el partido".

"Tengo que tener en cuenta los que han jugado el jueves, si se han recuperado bien y si hay cansancio. Viendo el entrenamiento de hoy tengo la sensación de que se han recuperado todos. Voy a sacar a los mejores porque el objetivo no es dar minutos, es ganar partidos", aseguró en su comparecencia ante los medios en la víspera del encuentro ante el Almería en el Santiago Bernabéu.

"Es un momento importante de la temporada, sobre todo en Liga. Tenemos cinco partidos antes de la Champions donde tenemos ganas de hacerlo bien. Pese a jugar una prórroga el jueves por la noche el equipo está bien. Los jugadores se han recuperado bien. El entrenamiento de esta mañana me ha dejado buenas sensaciones", añadió.

La eliminación en Copa, tema principal

La eliminación en octavos de final de la Copa del Rey, el primer título que deja escapar el Real Madrid esta temporada, copó gran parte de la rueda de prensa de 'Carletto'. El técnico italiano fue preguntado por el comportamiento del brasileño Vinícius en el derbi y admitió que no lo ha hablado con él. "La última vez que he hablado con Vinícius fue el martes para agradecerle lo que dijo y por meter tres goles en una final de la Supercopa. Es la última vez que hablé con él en ese sentido para agradecerle lo que intenta hacer, por las cosas que tiene que mejorar y sobre todo por marcar un hat-trick", dijo.

Tras caer en el Cívitas Metropolitano, estadio donde el Real Madrid ha perdido sus dos partidos de la temporada, Ancelotti apuntó a un "pecado de juventud" nada más acabar el partido. Horas después explicó que no se refería a un error de Vinícius o la falta de ayuda de Aurlélien Tchouaméni en el primer gol de la prórroga que fue decisivo.

"No es un palo que he dado, el análisis que hice es que con un poco más de control se podía haber manejado mejor la prórroga. Tenemos jugadores con calidad que lo intentan, que han dado mucho éxito, pero a veces el cansancio hace que perder el balón un poco menos dé más seguridad. Lo hablé con los jugadores, es algo colectivo no individual. Tuvimos que manejar mejor la posesión con el control que teníamos, para evitar el peligro innecesario de la contra", analizó.

Carlo Ancelotti: ""Intento ser lo más objetivo posible. El equipo jugó muy bien al fútbol, creó muchas oportunidades y tuvo el control ante un rival muy fuerte"

"Tchoauméni hizo la final de la Supercopa a su mejor nivel, uno de los mejores o el mejor partido que ha jugado. En Copa no jugó desde el inicio porque estaba cansado e intentó aportar. Podía haberlo hecho mejor en el gol de Griezmann, sí, no hay ninguna duda", añadió. Pese a la eliminación, el técnico madridista aseguró que su equipo mereció avanzar de ronda y se mostró muy satisfecho con la imagen que dejaron sus jugadores en el Metropolitano con una clara mejoría respecto al derbi madrileño liguero.

"Intento ser lo más objetivo posible. En el primer partido de Liga lo hicimos mal y desde ahí las cosas han mejorado. El partido de Copa pienso que fue muy bien jugado. Hay algunas situaciones que nos han costado, no estuvimos muy atentos atrás, pero el equipo jugó muy bien al fútbol, creó muchas oportunidades, tuvo el control ante un rival muy fuerte. Merecimos ganar. Igual que el Atlético no mereció perder en la Supercopa. Ahí nos salió cara y en Copa cruz", valoró.

Por último, la crítica recibida por la eliminación aseguró 'Carletto' que no afectará dentro porque ve a sus jugadores "contentos, enchufados y motivados". Sin reproches por la forma de competir, hasta sacó la parte positiva de la eliminación. "Tenemos la posibilidad de trabajar dos semanas antes de que vuelva la Champions y nos viene muy bien".