El Assy: "¿Qué más podemos hacer en Almería en estos cinco años? "

Mohamed El Assy ha vuelto a hablar después de casi cuatro meses en el que el silencio institucional ha reinado en la UD Almería, con Gaizka Garitano como único portavoz del club en estos meses. En este tiempo, el máximo responsable, más allá de la figura presidencial de Turki Al-Sheikh, no había dado su punto de vista de la situación del equipo.

El CEO de la entidad almeriense ha hecho balance del mercado invernal de fichajes y también ha repasado la actualidad deportiva del equipo, colista en Primera División y sin conocer la victoria después de más de medio curso disputado.

Mercado: "Estoy satisfecho con el mercado de fichajes. Es cierto que estamos en un extraña situación, en la que hemos tenido muy mala suerte, especialmente con las lesiones. Hemos fichado un delantero por la baja de Choco Lozano. También hemos incorporado algunas piezas en el puesto de central o en los laterales. Todavía queda alguna opción en el mercado para incorporar a un centrocampista. Hemos fichado jugadores para seguir luchando y peleando por la salvación".

Club: "Siempre hemos dado todo de nuestra parte para crecer lo más rápido posible. Cualquier almeriense puede ver la diferencia entre el anterior Almería y el actual. La máxima venta de la historia antes de nuestra llegada fue la de Felipe Melo. Nuestros movimientos son para hacer un Almería más grande. Siempre estamos trabajando para hacer el proyecto que se prometió y que se está cumpliendo. Estamos invirtiendo en jugadores y haciendo un gran esfuerzo en el equipo".

Equipo: "Puedo afirmar que nuestra plantilla es la mejor de nuestra historia. Con estos jugadores es sorprendente que estemos en esta situación. Diez de ellos cuentan con grandes ofertas. Hemos tenido mala suerte con las lesiones o las arbitrajes".

Vicente Moreno: "La peor decisión ha sido la llegada de Vicente Moreno, que ahora se dedica a hablar de nosotros en los días de partido. La verdad es que no quiero entrar en una conversación con él. Simplemente queremos comentar que no nos gusta que hable de detalles contractuales. Una de las preguntas que él realiza es el porqué lo despedimos. Moreno no ganó con una plantilla completa. En cambio, Garitano ha tenido muchas bajas. Su equipo no corría más de 60 minutos".

"Es bastante sorpresa para mí que, tras el partido contra el Málaga, Moreno decidió que no quería más a Samú Costa. Él insistió en el fichaje de Baba. Ahora lo niega. Es una actitud amateur. Esta actitud confirma que fue un error contratarlo. Ahora hemos dado un paso adelante para que el equipo se salve. Hemos reforzado el equipo para intentar y conseguir la permanencia en Primera División"

Venta: "Mucha gente me pregunta si nos vamos a ir. Vosotros sabéis que soy una persona recta y directa. No vamos a vender. Este es un proyecto muy grande en el que hemos invertido muchas horas de trabajo. Hemos dejado a nuestra familia y país por el Almería. Personalmente, he recibido varias ofertas laborales, pero he rechazado todas. Soy una persona de confianza de Turki y no nos vamos a ir hasta que no se complete la reforma del estadio y la construcción de la Ciudad Deportiva".

Proyecto: "Muchos equipos ven el trabajo que hemos hecho en la parcela económica. La dimensión del club es mucho más grande. Soy una persona leal al proyecto y con la gente de Almería. Este equipo es como mi bebé. Nunca lo dejaré hasta que todo esté cumplido. Incluso en otros proyectos que hemos apostado en Almería seguimos colaborando. En el Dream Beach hemos colaborado con el Ayuntamiento, también vamos a traer el mes que viene a uno de los DJ's más importantes de España".

Marca Almería: "Solo con la promoción turística que hemos hecho, el trabajo ha merecido la pena para la ciudad. El nombre de Almería suena en todo el mundo. En lugares como Arabía Saudí, Argentina o Brasil. Seguiremos aquí, todo nuestro proyecto sigue en pie".

Ciudad Deportiva: "La Ciudad Deportiva está en proceso. Estamos preparando un vídeo en 3D que pronto verá la luz. Las obras comenzarán pronto. Ya tenemos las tierras, que están pagadas. La zona de El Toyo era la única opción, y la mitad está protegida, pero era la única posibilidad. Esto no se podía pagar a plazos, sino que fue un pago único. Además, el interés de Turki es que podamos tener nuestra Ciudad Deportiva. En unos 6 meses tendremos la licencia. Es sorprendente lo que hemos conseguido con solo un campo de entrenamiento que es público".

La reforma del estadio, antes de 2028

Reforma estadio: "Sobre el estadio, podemos confirmar que el año que viene tendríamos que analizar los análisis económicos. Tras este estudio, veríamos si se puede. No obstante, tenemos un contrato firmado en el que pactamos que en 2027-28 tenemos que tener las obras finalizadas".

Rebaja salarial: "Los jugadores tienen firmado por contrato una rebaja salarial en caso de descenso".

Garitano: "En ocasiones, el fútbol no es justo. Con Garitano estamos mejor físicamente y él solo contó cuando llegó al equipo con 11 jugadores. Nunca ha puesto esta excusa. Ha luchado sin ningún delantero y con Vicente Moreno contábamos con tres. Esto es fútbol y tenemos que buscar soluciones. Estamos con el entrenador y tenemos que conseguir esa primera victoria que puede suponer un cambio importante. Nunca he vivido una situación como esta. Tanto tiempo sin ganar te fastidia y puede contigo".

Afición: "Con todo el respeto, a los aficionados que dudan de nosotros, ¿qué más podemos hacer en Almería? Nosotros compramos el club en Segunda, sin una buena plantilla, sin oficinas. En poco tiempo, le hemos ganado al Barcelona, le hemos plantado cara al Real Madrid siendo últimos. Hemos tenido mucha mala suerte. Pero si miramos con perspectiva, lo que hemos logrado en este tiempo es increíble".

Cambios: "Cualquier persona puede ver el cambio de la entidad desde 2019 hasta ahora. Ha sido un trabajo muy duro y rápido. Lo cierto es que cuando llegamos en agosto, la plantilla no era la necesaria. Nadie quiso pagar por ningún jugador, excepto por Álvaro Giménez. Ahora nuestra plantilla cuenta con un valor por encima de los 100 millones. Ha sido un gran trabajo, pero cualquier persona que vea lo que hemos hecho y critique nuestro trabajo es de estar ciego. Si hubiéramos podido ir a la guerra con todos los jugadores disponibles, los resultados hubiesen sido otros".

Críticas: "El año pasado pasó lo mismo con Rubi, el único entrenador que ha ganado un título en la UDA. También recibió críticas. A partir de ahí, cualquiera de nosotros podemos recibir críticas. También es cierto que nuestra afición puede ser joven o no contar con experiencia, pero tenemos que tener cuidado, porque podemos destruir el proyecto. Que hablen con sus padres o familiares y comparen con el pasado. No cometamos el riesgo de acabar con este equipo".

Las gradas supletorias, posible vuelta

Unión: "Todos nosotros somos una familia con un punto en común: el amor por el equipo y la provincia. Tenemos que estar unidos. En nuestra corta historia, siempre hemos tenido éxito. Igual que hemos estado juntos en lo bueno, ahora tenemos que estar juntos en lo malo".

Turki: "Turki Al-Sheikh ha dado mucha a la provincia o en el club. No ha recibido nada a cambio. No va a vender. Cuando considera que algo es suyo, porque el Almería es como su hijo, no puede desprenderse de este proyecto. Cuando llegue el momento de vender el club, a una persona que pueda mejorar su trabajo, no habría nada que reprocharle. En ese momento, habría que reconocer todo lo que ha hecho y tendría que irse por la puerta grande. Si eso ocurre, será en Primera".

Gradas supletorias: "La vuelta de las gradas supletorias es otra de las cosas que estudiaríamos en caso de descender a Segunda y no comenzar las obras. Es un escenario real. También es cierto que es algo que no enfada a la afición. No todo es estar cerca de los protagonistas. Si es lo que les hace felices, lo haremos, pero escuchando a todas las partes implicadas. El principal escenario es comenzar este año la segunda fase. Hay que ver las ofertas económicas que recibimos".

Rumores: "Siempre estamos recibiendo rumores. El asunto fue bastante divertido, porque nunca estuve en una reunión con políticos. Además, no soy ministro ni soy empresario con una gran fortuna. No es nada cierto. Su jefe también tenía muchas ganas de conocer a Turki

Promesa de no bajar: "La primera vez que dije esas palabras (promesa de no descender) fueron con el periodista Diego Plaza en la fiesta del ascenso. De verdad, es nuestro objetivo. Sin embargo, hemos trabajado para que esta situación no ocurra. Hemos vivido una plaga de lesiones con el 50% de los jugadores caídos. Todos coinciden que con esta plantilla conseguir solo seis puntos es una irrealidad. Aún así, seguimos con posibilidades de descender. En ningún momento pensábamos que podía ocurrir. No estoy buscando excusas ni rehuyendo de la situación, pero no hemos contado con toda nuestra plantilla prácticamente en ningún momento".

Maximiano: "La opción de compra es obligatoria de Maximiano es obligatoria en caso de permanencia y opcional en caso de descenso".

Garitano: "Todos los que formamos parte del Almería sabemos que Garitano es nuestro entrenador".

Rubi: "En la historia del club, solo Rubi ha ascendido a Primera quedando primero. En cualquier momento futuro, su nombre siempre va a estar en nuestra agenda. Siempre ha demostrado que Almería es su casa".